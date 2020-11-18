«Северному потоку-2» не выкарабкаться 

Российский газопровод «Северный поток-2» не будет достроен в обозримом будущем, заявил изданию «Обозреватель» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Кутихин. Всему виной — санкции со стороны США.

Кутихин подчеркнул, что все уже действующие ограничения (санкции, коснувшиеся трубоукладчиков), а также анонсированные на 2021 год (санкции против страховщиков) — инициатива Конгресса США . Ранее президент США Дональд Трамп тормозил введение антироссийских санкций, отметил эксперт. Джо Байден на посту руководителя страны на конфронтацию с конгрессменами не пойдет, уверен Кутихин.

По его мнению, санкций против трубоукладчиков уже хватило, чтобы остановить строительство «Северного потока-2» в декабре прошлого года. Ограничения против страховщиков, по его мнению, — это очередной гвоздь в крышку гроба, в котором похоронен проект.