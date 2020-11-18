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«Северному потоку-2» не выкарабкаться 

Павел Тиунов 1 час назад
«Северному потоку-2» не выкарабкаться
Фото: Reuters
Российский газопровод «Северный поток-2» не будет достроен в обозримом будущем, заявил изданию «Обозреватель» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Кутихин. Всему виной — санкции со стороны США.
Кутихин подчеркнул, что все уже действующие ограничения (санкции, коснувшиеся трубоукладчиков), а также анонсированные на 2021 год (санкции против страховщиков) — инициатива Конгресса США. Ранее президент США Дональд Трамп тормозил введение антироссийских санкций, отметил эксперт. Джо Байден на посту руководителя страны на конфронтацию с конгрессменами не пойдет, уверен Кутихин.
По его мнению, санкций против трубоукладчиков уже хватило, чтобы остановить строительство «Северного потока-2» в декабре прошлого года. Ограничения против страховщиков, по его мнению, — это очередной гвоздь в крышку гроба, в котором похоронен проект.
Ограничения, как ранее сообщал «Рамблер», планируется включить в проект оборонного бюджета США на 2021 год. Они коснутся страховых и сертификационных компаний, которые могут принять участие в реализации «Северного потока-2». Директор украинского «Центра исследований энергетики» Александр Харченко недавно заявил, что дело идет к тому, что суда, участвующие в строительстве трубопровода, станет невозможно застраховать: иностранные компании уже отказались от сотрудничества с россиянами, а российские не смогут застраховать корабли «без международных страховых консорциумов». По словам специалиста, без страховки ни одно судно не может быть допущено в европейские порты.
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Комментарии 8
Экономика , Александр Харченко , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США
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