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Сведения о закупках по гособоронзаказу хотят засекретить 

Парламентская газета 2 часа назад
Сведения о закупках по гособоронзаказу хотят засекретить
Фото: ПГ
Из планов госзакупок могут исключить информацию по государственному оборонному заказу, это необходимо для минимизации рисков возможного раскрытия информации в условиях санкций. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 18 ноября.
В настоящее время законодательство позволяет засекречивать сведения о закупках вооружений, военной и специальной техники. Однако действующие нормы затрагивают регулирование указанного вопроса только в отношении части состава гособоронзаказа.
Таким образом, сохраняется риск раскрытия штатной численности и категорий военнослужащих. А также районов дислокации военных городков и объектов, в том числе специальных, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Поэтому авторы инициативы — депутаты от «Единой России» Владимир Гутенёв и Алексей Хохлов — предлагают уточнить положения, касающиеся особенностей планирования закупок. А именно — расширить их действие на весь состав гособоронзаказа. Такой подход позволит повысить эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств с целью минимизации рисков возможного раскрытия информации, считают они.
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Комментарии
Экономика , Владимир Гутенев , Алексей Хохлов , Единая Россия , Госдума
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