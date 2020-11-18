Сведения о закупках по гособоронзаказу хотят засекретить 

Из планов госзакупок могут исключить информацию по государственному оборонному заказу, это необходимо для минимизации рисков возможного раскрытия информации в условиях санкций. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 18 ноября.

В настоящее время законодательство позволяет засекречивать сведения о закупках вооружений, военной и специальной техники. Однако действующие нормы затрагивают регулирование указанного вопроса только в отношении части состава гособоронзаказа.

Таким образом, сохраняется риск раскрытия штатной численности и категорий военнослужащих. А также районов дислокации военных городков и объектов, в том числе специальных, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.