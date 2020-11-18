Россия рискует потерять инвесторов

Bloomberg пишет о ситуации, в которой оказались иностранные инвесторы, работающие с Россией. Парижский климатический договор обязывает их требовать от добывающих компаний снижения углеродных выбросов, а российские сырьевые гиганты, по мнению экспертов, к этому не готовы. Просьба к Путину стала последней надеждой инвесторов.

Работающая с Россией ветеран инвестиционного рынка выступила с призывом к президенту.

— «Сведбанк» намерен привести свой портфель в соответствие с целями Парижского соглашения.

Попав в вопросах инвестирования в экологию в ситуацию, смахивающую на уловку-22, ветеран формирующегося инвестиционного рынка Елена Ловен (Elena Loven) выступила с публичным призывом к человеку, который реально может помочь. Этот человек — Владимир Путин.

Инвесторы всего мира ощущают ее дилемму, поскольку им все чаще предъявляют требования не вкладывать пенсионные и страховые средства в компании и страны, которые способствуют глобальному потеплению. Но что делать, если находящийся под твоим началом фонд может инвестировать деньги только в Россию, где многие зарегистрированные на бирже компании занимаются добычей и продажей ископаемого топлива?

«Доля нефтяных, газовых и металлургических компаний на российском рынке настолько велика, что уйти от этих акций просто невозможно, — сказала Путину Ловен во время онлайнового инвестиционного форума. — Я хочу знать, насколько серьезно крупные компании будут вкладываться в выполнение условий Парижского соглашения и в достижение целей по углеродно-нейтральному миру».

Ловен, управляющая в «Сведбанке» фондами акций российских и восточноевропейских компаний на 1,1 миллиарда долларов, задала этот прямой вопрос в конце продлившегося два с половиной часа заседания, на котором Путин давал ответы участникам форума. Путин сказал, что это «очень важный» вопрос, и добавил, что ведущие российские компании будут помогать стране в достижении климатических целей.

Вряд ли это кого-то сильно успокоит. Беря на себя обязательства по Парижскому соглашению, Кремль исходил из базовых показателей того периода, когда Россия входила в состав Советского Союза и загрязняла атмосферу намного сильнее, чем сегодня. По сути дела, это дает ей возможность увеличивать углеродные выбросы до 2030 года. Аналитическая группа Climate Action Tracker называет степень готовности России выполнить парижские цели «совершенно недостаточной».

Инвестиционная компания «Сведбанк Робур» (Swedbank Robur) хочет сделать так, чтобы весь ее инвестиционный портфель соответствовал целям Парижского соглашения, которые предусматривают ограничение глобального потепления в 2025 году полутора градусами Цельсия. А к 2040 году она намерена добиться такой ситуации, когда все компании в ее портфеле будут с нулевыми выбросами.

Энергетические и сырьевые компании составляют почти 60% индекса Мосбиржи Moex Russia, в то время как их доля в индексе рынков акций стран с развивающейся экономикой MSCI не превышает 12%. Крупнейшие энергетические фирмы России в предстоящие десятилетия планируют расширять добычу, и в отличие от коллег из Европы не обещают переходить на возобновляемые источники.

У российского фонда «Сведбанк Робур», которым руководит Ловен, 25% активов составляют акции нефтяных и газовых компаний. На втором месте акции банков. Согласно данным «Блумберг», прибыль фонда за последние три года составляет 8,2%. По этому показателю он опережает 84% всех инвестиционных фондов своего ранга.

Через семь дней после выступления на форуме Путин подписал указ, предписывающий правительству активизировать работу по выполнению условий Парижского соглашения. Но никаких изменений в российских целевых показателях по выбросам не произошло.

Ловен, которая выросла в Москве и руководит ориентированными на Россию и Восточную Европу фондами последние 15 лет, заявила на прошлой неделе в интервью по телефону, что, как показал ответ Путина на ее вопрос, правительство предпринимает «искренние попытки» улучшить ситуацию. Вместе с тем, она отметила, что России пока далеко до полного выполнения положений Парижского соглашения, которые требуют от компаний отказа от органического топлива.

«В Европе все довольно просто. Ты не можешь инвестировать в добывающую ископаемое топливо компанию, если она не пообещала и не запланировала четкий переход на что-то более экологичное, — сказала Ловен. — Россия становится все менее и менее привлекательной для инвесторов, сосредоточивших внимание на природоохранных, социальных и управленческих факторах».