Красноярских фермеров поддержали миллионами рублей 

В Красноярском крае фермеров поддержали 15 миллионами рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Средства были выделены на компенсацию затрат, понесенных в текущем году, сообщается в репортаже «Вестей».

Уточняется, что большая часть направленной суммы — средства краевого бюджета. Замминистра сельского хозяйства и торговли региона Илья Васильев отметил, что ведомство оказывает серьезную поддержку сельхозпредприятиям в приобретении техоборудования.

«Как самоходных машин, так и прицепных. Зерносушильные комплексы», — рассказал Васильев.