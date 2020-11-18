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В России увеличат финансирование транспортной отрасли 

Lenta.ru 45 минут назад
В России увеличат финансирование транспортной отрасли
Фото: РИА Новости
В 2020 году на развитие транспортной системы России направили свыше 1 триллиона рублей, при этом в 2022-2023 годах объем финансирования отрасли намерены увеличить. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
По его словам, развитие всех видов транспорта предусмотрено в рамках масштабных проектов, которые успешно реализуются в последние годы. В первую очередь, отметил премьер, это национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Мишустин рассказал, что благодаря нацпроекту строятся скоростные магистрали, появляются качественные дороги между населенными пунктами в регионах, возводятся и ремонтируются мосты, развязки, создается современная дорожная инфраструктура, необходимая для удобного и безопасного движения.
По итогам года планируется построить и модернизировать свыше 500 километров федеральных автодорог, более 200 из них — на условиях государственно-частного партнерства.
Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 триллиона рублей.
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