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Назван способ выйти из кризиса 

Мария Иванова 34 минуты назад
Назван способ выйти из кризиса
Фото: РИА Новости
Экономисты РАН пришли к выводу, что повышение зарплат госслужащих и рост пенсий поможет ВВП России больше, чем другие способы перераспределения бюджетных расходов. Об этом пишет «Российская газета».
Доходы россиян начали падать в 2014 году. С тех пор, по словам экономистов, у каждой семьи появился отложенный «список желаний».
По расчетам экспертов РАН, если бы спрос в 2014-2018 годах оставался на уровне 2010-2013 годов (тогда доходы росли), люди купили бы на четыре миллиона больше автомобилей, на пять миллионов больше холодильников, на четыре миллиона больше стиральных машин.
Если зарплаты в стране вырастут, люди начнут активнее совершать покупки, а именно потребительский спрос способен подстегнуть экономическую динамику, считают в РАН.

«Быстрое повышение зарплат и пенсий оживит производства: семьи купят миллионы дополнительных автомобилей, холодильников и стиральных машин», — подчеркнули экономисты.

По их мнению, если пенсии будут индексировать быстрее запланированного уровня в пять процентов в год, уровень потребления домашних хозяйств начнет расти на 0,5 процентного пункта ежегодно.
Как писал «Рамблер», первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал заявлял, что в 2021 году в России вырастут зарплаты бюджетников, IT-специалистов и сотрудников фармацевтических компаний.
Финансовый университет прогнозировал на 2021 год рост реальных зарплат россиян на 3,5-4 процента. Наиболее заметный рост зарплат ожидается в Казани (пять процентов), Новороссийске (4,6) и Оренбурге (4,5). Самый маленький — в Волжском (2,2), Самаре (2,3) и Владивостоке (2,5).
Видео дня. Россияне резко сократили покупки в интернете
Комментарии 1
Экономика , Павел Сигал , РАН , Финансовый университет , "Российская газета"
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