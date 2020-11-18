Назван способ выйти из кризиса 

Экономисты РАН пришли к выводу, что повышение зарплат госслужащих и рост пенсий поможет ВВП России больше, чем другие способы перераспределения бюджетных расходов. Об этом пишет «Российская газета».

Доходы россиян начали падать в 2014 году. С тех пор, по словам экономистов, у каждой семьи появился отложенный «список желаний».

По расчетам экспертов РАН, если бы спрос в 2014-2018 годах оставался на уровне 2010-2013 годов (тогда доходы росли), люди купили бы на четыре миллиона больше автомобилей, на пять миллионов больше холодильников, на четыре миллиона больше стиральных машин.

Если зарплаты в стране вырастут, люди начнут активнее совершать покупки, а именно потребительский спрос способен подстегнуть экономическую динамику, считают в РАН.

«Быстрое повышение зарплат и пенсий оживит производства: семьи купят миллионы дополнительных автомобилей, холодильников и стиральных машин», — подчеркнули экономисты.

По их мнению, если пенсии будут индексировать быстрее запланированного уровня в пять процентов в год, уровень потребления домашних хозяйств начнет расти на 0,5 процентного пункта ежегодно.

Как писал «Рамблер», первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал заявлял, что в 2021 году в России вырастут зарплаты бюджетников, IT-специалистов и сотрудников фармацевтических компаний.