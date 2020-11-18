Цены на сахар в России продолжают расти 

Рост цен на сахар в России с 10 по 16 ноября продолжил замедляться, динамика цен на подсолнечное масло осталась на уровне прошлой неделе, а куриные яйца подорожали чуть сильнее, чем неделей ранее, следует из сообщения Росстата

"За период с 10 по 16 ноября 2020 года среди продовольственных товаров в наибольшей степени подорожали подсолнечное масло — на 1,5%, сахар-песок — на 1,4% и яйца куриные — на 1,2%", — говорится в сообщении. Сахар с 3 по 9 ноября дорожал на 2,2%, с 27 октября по 2 ноября — на 2,9%, подсолнечное масло — на 1,5% и на 1,8% соответственно, яйца — на 1,1% и на 1,5% соответственно.

С точки зрения субъектов РФ, цены на подсолнечное масло с 10 по 16 ноября в 18 регионах выросли на 2,5% и более, в частности, в Мордовии и Севастополе — на 5%, в Башкирии — на 4,6%. Снижение цен отмечено в Калининградской, Томской и Еврейской автономной областях — на 0,9%, 0,6% и 0,5% соответственно.

В свою очередь цены на сахар в 10 регионах увеличились на 2,5% и более, из них в Ставропольском крае — на 5,3%, Тульской области — на 3,6%. Сахар в Хабаровском крае и Калининградской области подешевел на 0,3%, в Приморском крае — на 0,2%.

Среди остальных продуктов выросли цены на мясные консервы (на 0,5%), мороженую рыбу, маргарин, сычужные сыры и пшеничную муку (на 0,4%), полукопченую колбасу, сливочное масло, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, гречневую крупу и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,3%), мясо кур, мясные и овощные консервы для детского питания, карамель (на 0,2%).

Одновременно на 0,3% подешевели свинина и пшено, на 0,2% — жирный творог и рис. "Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%, в том числе на помидоры — 6%, огурцы — 5,3%, картофель — 1,7%. В то же время цены на капусту белокочанную снизились на 0,3%", — добавляет Росстат.