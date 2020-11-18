Российской экономике пообещали новые проблемы 

Международная страховая компания Euler Hermes в своем анализе последствий второй волны коронавируса ухудшила прогноз для российской экономики на 2021 год. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Еще в сентябре эксперты полагали, что ВВП страны вырастет на 2,9 процента, но в ноябре из-за новых проблем они обещают рост только на 2,2 процента. В качестве причины назван уровень заболеваемости COVID-19 и ожидание, что снимать ограничения власти будут более медленно, чтобы не повторить ошибок, допущенных минувшим летом.

Между тем четвертый квартал, как ожидает компания, для России окажется менее негативным. Падение ВВП по сравнению с третьим кварталом составит только 4 процента, а по итогам года 4,5 процента, хотя ожидалось 5,1 процента.

В целом ВВП Центральной и Восточной Европы упадет на 5 процентов. Дополнительным негативным фактором станет резкое сокращение иностранных инвестиций, причем Россия здесь находится в худшей ситуации — минус более чем 200 процентов по итогам восьми месяцев текущего периода по сравнению с январем-августом 2020-го.

Как полагают Euler Hermes, краткосрочные экономические издержки от новых ограничений, которые регион понес в целом, составят 30-50 процентов от весеннего уровня. Это связано с тем, что они затронули в первую очередь сферу услуг, а вот на промышленность, строительство и сельское хозяйство почти не повлияли.