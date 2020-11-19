Курс доллара: предсказан курс в 45 рублей

Экономист Михаил Хазин считает, что курс доллара к рублю упадет примерно на 50 процентов и составит около 45 рублей. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Metametrica.

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Хазин отметил, что о крахе доллара говорит его знакомый, который давно и профессионально занимался валютными спекуляциями в США.

По мнению Хазина, при новом президенте США Джо Байдене американская экономика в течение двух лет упадет в два раза.

«Коллапс, крах, все, современная экономическая модель рассыпается», - заявил Хазин.

Если бы у власти был Дональд Трамп , спад шел бы по структурному варианту с темпами примерно десять процентов в год и был бы управляемым, считает экономист.

Он посоветовал россиянам не брат кредиты в ближайшее время.

Как сообщал «Рамблер», ранее Хазин говорил, что «долларовая система» уже рухнула, поэтому крупнейшим игрокам мира, к которым относится и Россия, предстоит провести новый раздел мира.

Экономист считает, что в ближайшие три года состоится «новая Ялтинская конференция». По его мнению, финансовый глобализм исчерпал ресурс, чтобы поддерживать мировую экономику.