Банк России ошибся в прогнозах по инфляции

По данным Росстата, за прошлую неделю потребительские цены вновь показали прирост на 0.2%, что повысило годовую оценку инфляции уже до 4.22% г/г.

Среди продовольственных продуктов мы отмечаем рост цен на ряд позиций: подсолнечное масло (+1.5% н/н), сахар (+1.4% н/н), яйца (+1.2% н/н). В корзине непродовольственных товаров рост цен на некоторые медикаменты составил 0.2-0.8%. При этом цены на бензин не изменились, а дизельное топливо подорожало на 0.2% н/н.