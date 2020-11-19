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Банк России ошибся в прогнозах годовой оценки инфляции 

Прайм 1 час назад
Банк России ошибся в прогнозах по инфляции
Фото: ТАСС
По данным Росстата, за прошлую неделю потребительские цены вновь показали прирост на 0.2%, что повысило годовую оценку инфляции уже до 4.22% г/г.
Среди продовольственных продуктов мы отмечаем рост цен на ряд позиций: подсолнечное масло (+1.5% н/н), сахар (+1.4% н/н), яйца (+1.2% н/н). В корзине непродовольственных товаров рост цен на некоторые медикаменты составил 0.2-0.8%. При этом цены на бензин не изменились, а дизельное топливо подорожало на 0.2% н/н.
Для Банка России недельные темпы инфляции остаются одним из ключевых ориентиров перед предстоящим заседанием (18 декабря). Выход годовой оценки инфляции за верхнюю границу прогнозного диапазона ЦБ (3.9-4.2%) сам по себе не является достаточной причиной для ужесточения ДКП. Однако он может повысить настороженность регулятора и отразиться в более сдержанной риторике в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности и высокой волатильности курса рубля. До предстоящего заседания другими важными индикаторами для Банка России выступают статданные по инфляции за ноябрь, а также данные опросов инфляционных ожиданий в ноябре.
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Комментарии 1
Экономика , Центральный банк России
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