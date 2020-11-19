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Кабмин выделит 80 млрд рублей для компенсации регионам потерь из-за пандемии 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
Правительство направит регионам 80 млрд рублей
Фото: ТАСС
Правительство России выделит еще 80 млрд рублей для компенсации регионам потерь, связанных с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина в четверг.
Он отметил, что сейчас во многих российских регионах возникают сложности с исполнением бюджета. Многие предприятия, малый и средний бизнес до конца так и не восстановились, а объемы налоговых и неналоговых доходов в региональные бюджеты снизились, уточнил премьер.

"Правительство продолжит поддерживать субъекты РФ, — сообщил Мишустин. — Чтобы обеспечить их устойчивость мы уже направили более 200 млрд рублей. Сегодня выделим еще 80 млрд рублей для компенсации тех поступлений, которые недополучили в ряде регионов".

Глава российского кабмина пояснил, что средства получат 39 субъектов.

"Рассчитываем, что это позволит регионам выровнять ситуацию, выполнить все социальные обязательства перед людьми в приоритетном порядке, а также направить их на решение задач по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", — добавил он.

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Комментарии
Экономика , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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