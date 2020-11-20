США вложили в Москву миллиарды долларов 

Инвесторы из США вложили в экономику Москвы 2,7 миллиарда долларов, рассказал заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов , слова которого приводит «Интерфакс»

«По последним данным объем накопленных прямых иностранных инвестиций из этой страны составляет 2,7 миллиарда долларов. При этом мы наблюдаем системный динамичный рост, за год этот показатель увеличился на 34 процента», — отметил Ефимов.

За какой период был накоплен этот объем, чиновник не уточнил. По его словам, Москва является одной из крупнейших экономик мира, а резиденты США — одними из лидеров по объемам инвестиций в город.