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США вложили в Москву миллиарды долларов 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
США вложили в Москву миллиарды долларов
Фото: Reuters
Инвесторы из США вложили в экономику Москвы 2,7 миллиарда долларов, рассказал заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, слова которого приводит «Интерфакс».

«По последним данным объем накопленных прямых иностранных инвестиций из этой страны составляет 2,7 миллиарда долларов. При этом мы наблюдаем системный динамичный рост, за год этот показатель увеличился на 34 процента», — отметил Ефимов.

За какой период был накоплен этот объем, чиновник не уточнил. По его словам, Москва является одной из крупнейших экономик мира, а резиденты США — одними из лидеров по объемам инвестиций в город.
В свою очередь глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров сообщил, что объем экспорта из Москвы в США за первые восемь месяцев 2020 года составил 1,5 миллиарда долларов против 1,1 миллиарда за аналогичный период годом ранее. На США приходится семь процентов всего московского экспорта.
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Комментарии 7
Экономика , Компании , Владимир Ефимов , Александр Прохоров , Интерфакс
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