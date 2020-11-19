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Денежно-кредитную политику Центробанка РФ назвали обреченной 

ИА Regnum 49 минут назад
Денежно-кредитную политику ЦБ РФ назвали обреченной
Фото: РИА Новости
Главным фактором непредсказуемости в России становится новая вынужденно и обреченно мягкая денежно-кредитная политика, в которой Минфин и ЦБ РФ проводят денежную эмиссию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Уверенности в том, что эта эмиссия остановится после покрытия дефицита бюджета, нет. Да и эти триллионы рублей, напечатанные под финансирование дефицита бюджета, способны обрушиться на внутренний товарный, фондовый и валютный рынки. В этих условиях курс рубля становится непредсказуем даже с точки зрения аксиом рыночной экономики, — сказал он. — Нельзя забывать про санкционные факторы, которые и сегодня оказывают давление на курс рубля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, какая ситуация складывается вокруг курса рубля.
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Экономика , Финансовый университет , Минфин , Центральный банк России , ИА REGNUM
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