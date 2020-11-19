Денежно-кредитную политику ЦБ РФ назвали обреченной

«Уверенности в том, что эта эмиссия остановится после покрытия дефицита бюджета, нет. Да и эти триллионы рублей, напечатанные под финансирование дефицита бюджета, способны обрушиться на внутренний товарный, фондовый и валютный рынки. В этих условиях курс рубля становится непредсказуем даже с точки зрения аксиом рыночной экономики, — сказал он. — Нельзя забывать про санкционные факторы, которые и сегодня оказывают давление на курс рубля».