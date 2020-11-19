Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия имеет шанс защитить "Северный поток — 2", пока Вашингтон готов к обсуждению этого вопроса. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, немецкая сторона должна защитить этот проект "быстро и дать понять, что настроена серьезно".

"Мы должны делать то же самое, что и американцы: собственно, ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить вклады. Это то же самое, чем они грозят нам", — отметил Эрнст.

Он выразил уверенность, что американская сторона отреагирует только на такие ограничительные меры. Депутат добавил, что он также предлагает рассмотреть введение штрафных пошлин на импортный газ из США.