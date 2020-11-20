Германия лишит Украину российского газа

Германия готовится схлестнуться с США в решающей схватке в борьбе за «Северный поток-2». С одной стороны, немецкий бизнес отказывается строить СПГ-терминал под американский сжиженный газ. Но с другой стороны, Бундестаг отклонил инициативу поддержать «Северный поток-2». Итог битвы станет известен в декабре. Каким он будет?

Грядет «решающая схватка» США и Германии за российский газопровод «Северный поток-2», считает немецкое издание Die Welt. Берлин надеется на улучшение трансатлантических отношений при новой американской администрации. Однако Джо Байден тоже является противником проекта, как и его предшественник.

Пока американский Сенат обсуждает новые санкции против недостроенного газопровода, немецкая компания Uniper остановила проект по строительству СПГ-терминала для импорта сжиженного газа из США напрямую в Германию. Спрос на бронирование мощностей терминала оказался намного ниже ожидавшегося, объяснили этот шаг в компании.

Эта немецкая компания является кредитором «Северного проекта-2». Решение построить СПГ-терминал в немецком Вильгельмсхафене расценивалось исключительно как политическое, потому что изначально было понятно, что этот терминал никому не нужен.

Однако сразу после того, как стало понятно, что Трамп уходит и на его место сядет Байден, немцы решили отказаться как минимум от одного СПГ-терминала. В плане стоят еще два СПГ-терминала, но и эти проекты могут остаться нереализованными. Любопытно, что до решения немцев другой европейский партнер Газпрома по газопроводу «Северный поток-2» — компания Engie отложила подписание договора об импорте СПГ из США на 7 млрд долларов. Официальная причина — экологические риски, так как власти Франции требуют поставок более чистых энергоносителей.

Что же это значит? Можно ли говорить, что негласная сделка — покупка американского СПГ в обмен на строительство российской трубы — сорвалась без Трампа? Накануне Бундестаг к тому же не одобрил предложение правопопулисткой партии «Альтернативы для Германии» по поддержке «Северного потока-2». Неужели Германия после истории с Навальным взяла жесткий путь, и решила похоронить российский газопровод, несмотря на инвестиции немецкого бизнеса и ожидаемые преференции для немецкой экономики от этой трубы?

Константин Симонов. На деле, президентство Байдена может оказаться на руку российскому газопроводу. «История о том, что европейцы построят СПГ-терминалы, а американцы за это согласятся помочь с „Северным потоком-2“, на мой взгляд, изначально выглядит смехотворно. Мне кажется эта придумка. Соединенные Штаты не разменяли бы историю с „Северным потоком-2“ на историю с СПГ-терминалом», — считает глава Фонда национальной энергетической безопасности

В реальности в Европе уже давно настроено очень много СПГ-терминалов, поэтому проблем с принятием сжиженного газа нет. Однако мощности этих терминалом все равно пустуют почти наполовину, даже несмотря на очевидный бум поставок СПГ в Европу в последние годы за счет предложения скидок. Однако резко упавшие цены на газ в Европе в этом году сделали поставки СПГ сюда сильно убыточными. Поэтому новые инфраструктурные проекты в этой сфере — выброшенные деньги на ветер.

Отказ немецких парламентариев поддержать инициативу по поддержке «Северного потока-2» не стоит спешить расценивать как отказ Германии от проекта. Берлину нужен этот газопровод, немецкая экономика от него сильно выигрывает. Это речь даже не о дешевом российском газе и стабильных поставках для нужд немецкой экономики. Он уже идет по «Северному потоку-1». Вторая же труба, по сути, перераспределяет потоки с украинского на немецкое направлен