Россия потеснила саудитов в битве за Китай

Саудовская Аравия и Россия соревнуются за право считаться ведущим поставщиком нефти в Китай, наращивая экспорт даже в условиях снижения глобального спроса, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные аналитиков.

Согласно данным аналитических компаний Refinitiv, Vortexa и Kpler, которые приводит агентство, Саудовская Аравия, основной нефтяной поставщик Китая в прошлом году, экспортировала туда 1,6-1,7 миллиона ​​баррелей в сутки в течение текущего года. А экспорт нефти из РФ в этот же период составлял порядка 1,7 миллиона баррелей в сутки. На третьем же месте здесь идет Ирак, поставляющий в Китай примерно 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки.

"Похоже, что Россия вытеснила Саудовскую Аравию в попытках занять первое место в этом году", — сказала агентству аналитик Vortexa Серена Хуан (Serena Huang).

При этом, по оценке компаний, расстановка лидеров вот-вот сможет снова поменяться, и импорт нефти Китаем из Саудовской Аравии в ноябре составит 2,13-2,24 миллиона баррелей в сутки, а из России — лишь на уровне 1,49 миллиона баррелей в день. По словам источников агентства, это связано с тем, что саудовская нефтяная компания Saudi Aramco в октябре снизила цены на нефть для азиатских потребителей.

"Это гонка на равных, и еще предстоит выяснить, кто станет окончательным победителем", — резюмировала Хуан.