Белоруссия угрожает российской нефти

Белорусская сторона уведомила Россию о своём желании со следующего года увеличить тариф на транзит российской нефти. Ожидается, что тариф будет увеличен на 25%. Главный аргумент Минска — недополученные доходы в 2020 году в связи со снижением прокачки сырья из-за взятых по соглашению ОПЕК+ обязательств, рассказал «Интерфаксу» источник, близкий к переговорному процессу.

Помимо всего прочего у Белоруссии есть и иные затраты — возведение перемычки между двумя ветками «Дружбы». Данное конструктивное вмешательство в трубопровод должно в конечном итоге способствовать соединению Мозырского НПЗ и «Нафтана» для уменьшения стоимости транспортировки нефти. Кроме того, в республике ожидается повышение экологического налога на компании, связанные с транзитом нефти и нефтепродуктов.

Пока говорить о том, что между Минском и Москвой назревает очередной нефтяной конфликт рано, т.к. это лишь транзит. Однако подобное решение может сделать российскую нефть неконкурентоспособной. Произойдёт перекладывание расходов на 25%, повысятся отпускные тарифы, которые мы выставляем нашим конечным потребителям, что приведёт к удорожанию сырья.

По мнению независимого экономического эксперта Антона Шабанова, в свете последних событий, которые творятся в мире, это не очень хорошая новость.

Антон Шабанов, независимый экономический эксперт:

Если у нас повысится стоимость, а у конкурентов нет, то у нас получается неконкурентный товар и довольно дорогой на мировом рынке.

И здесь, безусловно, важен также политический аспект этого заявления. Дело в том, что Александр Лукашенко начиная даже не с даты выборов 9 августа, а где-то за два месяца до этого, когда стало ясно, что он находится в уязвимом положении, ожидал, что Россия может повлиять на развитие его политической карьеры. И в контексте выборов и протестов после них он перестал выставлять Москве какие-то условия.

Наоборот, Москва ему выставляла свои условия. По словам директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, это было связано с экономикой и развитием политической ситуации в Белоруссии. Тем не менее, он эти условия либо обещал выполнить, либо, по крайней мере, парировал. То есть Россия выступала посредником.

А вот нынешняя ситуация — это, пожалуй, первый раз, когда господин Лукашенко публично пытается в этих отношениях перейти в наступление и стать активной стороной. Он выставляет Москве свои условия, и не важно, как Москва на это отреагирует.

К тому же выходит так, что протестующим всё-таки не удалось добиться решающего перелома в противостоянии с Лукашенко, этот фактор тоже важен. Таким образом, президент Белоруссии чувствует себя уверенно с точки зрения внутриполитической ситуации в стране.

Задача для Лукашенко сейчас в том, чтобы стратегически переждать натиск, который на него оказывает Москва. И он, выбирая модель поведения, был уверен, что в конце этого года — начале следующего натиск ослабнет, потому что у Кремля возникнут более серьёзные приоритетные задачи внутри страны.

«Судя по всему, Лукашенко эту стратегию успешно реализовывает, и он сейчас считает, что Москва всё больше и больше погружается во внутренние проблемы, поэтому и позволил себе такой достаточно смелый публичный шаг», — сказал Салин.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов также обратил внимание на то, что белорусское руководство в последнее время стало приходить в себя и занялось знакомой игрой в многовекторность.

Александр Шатилов, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ:

Лукашенко по-прежнему проводит жесткую экономическую политику и стремится всё-таки торговаться с Москвой относительно российского транзита сырья. Хотя при этом говорит о братских чувствах по отношению к Москве.

При этом он уверен, что у Лукашенко в переговорном процессе осталось не так уж и много козырей.

Далее же всё будет зависеть от того, как Москва на это отреагирует. Пока что никакой реакции нет, для нее нужно время, чтобы всё обдумать и дать взвешенный ответ. Но факт того, что Лукашенко прервал многомесячное молчание и выставил свои односторонние условия, — налицо. Но вряд ли Кремль согласится играть по правилам, которые диктует не сам.