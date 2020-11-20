Дерипаска призвал провести новую приватизацию в РФ

Российский промышленник Олег Дерипаска призвал провести в Россию новую приватизацию. Бизнесмен отметил, что продажа госсобственности должна быть «масштабной» и «честной».

Олег Дерипаска заявил в своем Telegram-канале, что России нужна «масштабная честная приватизация». «Даже в Китае доля госсектора в три раза меньше, чем в России. Пора и нам задуматься о масштабной честной приватизации. Для повышения эффективности экономики и ускорения темпов роста», — написал бизнесмен.