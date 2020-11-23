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Производители продуктов питания просят кабмин ввести пошлину на экспорт зерна 

ТАСС 41 минуту назад
Мишустина попросили ввести пошлину на экспорт зерна
Фото: РИА Новости
Крупнейшие российские ассоциации производителей продуктов питания обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможное введение пошлины на экспорт зерновых. Это, по их мнению, поможет снизить цены на сырье, сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа, отправку которого подтвердили представители самих ассоциаций, а получение — представитель профильного вице-премьера Виктории Абрамченко.
По данным издания, в числе производителей продуктов, подписавших обращение, следующие ассоциации: Национальная мясная ассоциация (в нее входят "Мираторг", "Черкизово"), "АСКОНД" ("Объединенные кондитеры"), ассоциация "Русская мука" (ЛКХП им. Кирова, "Стойленская нива", ГК "Грейн холдинг"), Национальный союз свиноводов ("Черкизово", "Русагро" и т. д.) и другие.
Ранее Минсельхоз РФ в целях сдерживания цен в интересах отечественных мукомолов и животноводов выступил с предложением в текущем сезоне, который длится с июля 2020 года по июнь 2021 года, ограничить экспорт зерновых при помощи квоты: с 15 февраля по 30 июня можно будет вывезти не более 15 млн тонн пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя. Кроме того, ведомство предложило ограничить и самих экспортеров: доля компаний в отгрузках в указанный период должна быть не выше, чем в июле — декабре 2020 года.
По мнению авторов письма, квота является недостаточно эффективным механизмом, который в лучшем случае лишь стабилизирует цены на исторических максимумах, а в худшем приведет к тому, что зерно снова подорожает из-за активизации экспортеров. Как пояснил газете руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, экспортеры и без квоты вывезли бы не более 15 млн, именно поэтому ассоциации производителей продуктов питания выступают с предложением ввести пошлину не дополнительно к квоте, а вместо нее как более эффективную меру. По мнению Юшина, сегодня можно было бы взять за основу механизм, который применялся в РФ в 2015-2016 годах. Тогда, по словам главы Национальной мясной ассоциации, зерно сильно не подорожает при движении мировых котировок вверх, но и цена на него не провалится в периоды падения.
В Минсельхозе "Ведомостям" сообщили, что предложенная ассоциациями инициатива требует "тщательной проработки с учетом баланса интересов всех участников рынка АПК". Представитель ведомства предупредил, что повышение пошлины на экспорт зерновых может привести к негативным последствиям для экономики растениеводческих предприятий. Введение пошлины не поддерживает и гендиректор "Русагро" Максим Басов. Предправления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что введение пошлины раньше марта 2021 года может нанести удар и по экспортерам зерна, многие из которых уже заключили контракты на февраль.
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Комментарии
Экономика , Виктория Абрамченко , Михаил Мишустин , Максим Басов , Эдуард Зернин , Сергей Юшин , Русагро , Черкизово , Мираторг , Минсельхоз , Ведомости
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