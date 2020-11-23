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Правительство оптимизирует систему институтов развития 

ТАСС и ещё 10 19 минут назад
Мишустин объявил об оптимизации институтов развития
Фото: ТАСС
Правительство РФ проведет оптимизацию институтов развития, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента", — сказал он в понедельник, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

Правительство ликвидирует восемь институтов развития, их функции перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ), заявил Мишустин.

"Часть функций восьми институтов развития будут перераспределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, сами институты развития будут ликвидированы", — сказал он.

Ряд институтов развития со схожим функционалом будут объединены в ходе оптимизации, сообщил Мишустин.

"Предлагается укрупнить ряд институтов развития, объединив структуры со схожим функционалом", — сказал он.

В данном случае речь идет о преобразовании двух лизинговых компаний — ГТЛК и "ВЭБ-лизинг" в единую лизинговую компанию, о создании единого банка на основе "МСП-банка" и банка ДОМ.РФ, а также единого Фонда содействия реформированию ЖКХ на базе имеющегося фонда с тем же названием и Фонда защиты прав дольщиков. Кроме того, к Российскому научному фонду будет присоединен Российский фонд фундаментальных исследований, а Российская венчурная компания будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций.

"Все это позволит сократить дублирующие функции и сформировать пять крупных институтов развития", — подчеркнул Мишустин.

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Комментарии
Экономика , Компании , Михаил Мишустин , ВЭБ-лизинг , Государственная транспортная лизинговая компания , Российская венчурная компания , Правительство РФ , МСП Банк , Российский фонд прямых инвестиций
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