Мишустин объявил об оптимизации институтов развития

Правительство РФ проведет оптимизацию институтов развития, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента", — сказал он в понедельник, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.
Правительство ликвидирует восемь институтов развития, их функции перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ), заявил Мишустин.
"Часть функций восьми институтов развития будут перераспределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, сами институты развития будут ликвидированы", — сказал он.
Ряд институтов развития со схожим функционалом будут объединены в ходе оптимизации, сообщил Мишустин.
"Предлагается укрупнить ряд институтов развития, объединив структуры со схожим функционалом", — сказал он.
В данном случае речь идет о преобразовании двух лизинговых компаний — ГТЛК и "ВЭБ-лизинг" в единую лизинговую компанию, о создании единого банка на основе "МСП-банка" и банка ДОМ.РФ, а также единого Фонда содействия реформированию ЖКХ на базе имеющегося фонда с тем же названием и Фонда защиты прав дольщиков. Кроме того, к Российскому научному фонду будет присоединен Российский фонд фундаментальных исследований, а Российская венчурная компания будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций.
"Все это позволит сократить дублирующие функции и сформировать пять крупных институтов развития", — подчеркнул Мишустин.