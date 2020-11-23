Долг перед Россией под угрозой 

Просрочка по кредитам, которые Россия выдала другим странам, может достигнуть 25%. Об этом сообщают «Известия».

Осенью 2019 года, как сообщал «Рамблер», тогдашний заместитель министра финансов Сергей Сторчак рассказал, что задолженность других стран перед Россией составляет около 35 миллиардов долларов.

Недавно в России был подготовлен проект изменений в программу управления государственными финансами. В нем сказано, что в 2020 году в общем объеме внешних долговых требований России доля просроченной задолженности стран-заемщиков составляет 25%, в 2021-м она должна снизиться до 24%, а к 2023-му — до 23%.

Также из проекта следует, что на Министерство финансов будет возложена обязанность контролировать уровень проблемных долгов, а для улучшения ситуации с ними оно должно будет согласовать с заемщиками условия урегулирования задолженности с учетом интересов бюджета России, ее международных обязательств и платежеспособности должников.

Управляющий партнер юридической фирмы «Борениус» Андрей Гусев отметил, что с государств крайне сложно взыскать непогашенную задолженность юридическим путем, потому что они обладают иммунитетом и фактически неподсудны, а дополнительно ситуацию осложняет крайне низкий уровень правовой гигиены в заключенных договорах между Россией и другими странами.

«В тех договорах, которые я видел, была огромная преамбула, где стороны клялись друг другу в верности, при этом юридических норм прямого действия было крайне мало», — рассказал он.