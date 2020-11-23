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Экономист оценил ситуацию с ценами на нефть 

RT на русском и ещё 2 12 часов назад
Экономист оценил ситуацию с ценами на нефть
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Независимый экономист Дмитрий Адамидов оценил ситуацию с ценами на нефть.

«Нормальный уровень цен нефти — $55—60 за баррель. Цены ползут медленно, но последовательно. Топтания вокруг $40 — технический момент», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, если цены закрепятся на отметке $46, то пойдут и выше.

«Мы встретим 2021 год в диапазоне $55—60 за баррель. Если рост цен замедлится, то в районе $50», — считает Адамидов.

Он добавил, что прогнозы — дело неблагодарное, но всё идёт к уровню среднесрочного равновесия в отрасли.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН рассказал об альтернативах экспорту нефти и газа в России.
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