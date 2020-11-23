Квоту на наём иностранных пилотов сократили вдвое 

Правительство сократило для авиакомпаний квоту на наём иностранных командиров воздушных судов (КВС) с 200 до 100 в год. Постановление опубликовано на портале правовой информации.
Иностранных пилотов в России можно нанимать на работу с июля 2014 года. Тогда предполагалось, что трудовой договор с лётчиком можно заключать в течение 5 лет с момента принятия закона. И более того, авиакомпании в течение 5 лет совокупно могли нанять до 1000 таких пилотов.
Квота распределяется ежегодно. В сентябре 2018 года замглавы Минтранса Александр Юрчик сообщал, что ни в 2017 году, ни в 2016-м квота в 200 иностранных пилотов не была выбрана. В 2019 году Минтранс заявлял, что при квоте в 200 иностранных КВС эти должности занимали только 30 иностранцев.
В Госдуме 11 ноября прошёл первое чтение законопроект о новых правилах медосмотра пилотов. Согласно ему, руководство может расторгнуть контракт со специалистом авиационного персонала, если тот не прошёл обязательное медосвидетельствование или его отстранили от полётов за употребление горячительного, психотропных веществ или наркотиков.