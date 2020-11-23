Квоту на наём иностранных пилотов сократили вдвое 

Правительство сократило для авиакомпаний квоту на наём иностранных командиров воздушных судов (КВС) с 200 до 100 в год. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Иностранных пилотов в России можно нанимать на работу с июля 2014 года. Тогда предполагалось, что трудовой договор с лётчиком можно заключать в течение 5 лет с момента принятия закона. И более того, авиакомпании в течение 5 лет совокупно могли нанять до 1000 таких пилотов.

Квота распределяется ежегодно. В сентябре 2018 года замглавы Минтранса Александр Юрчик сообщал, что ни в 2017 году, ни в 2016-м квота в 200 иностранных пилотов не была выбрана. В 2019 году Минтранс заявлял , что при квоте в 200 иностранных КВС эти должности занимали только 30 иностранцев.