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Европе пообещали «долгие годы боли» 

Lenta.ru и ещё 1 55 минут назад
Европе пообещали «долгие годы боли»
Фото: Reuters
Рост корпоративных долгов рискует обернуться для Европы долгими «годами пандемической боли», об этом пишет Bloomberg.
Бизнес был вынужден прибегнуть к кредитам и выпуску облигаций, которые стали доступными благодаря государственным гарантиям и стимулированию со стороны центральных банков. Когда эта кризисная поддержка закончится, то возникнет риск волны дефолтов и банкротств, обещают аналитики. Все это ударит по банковскому сектору и усугубит спад экономики.
Долговое бремя может помешать инвестициям и созданию рабочих мест на долгие годы вперед. Еще никогда не было кризиса такого масштаба с системными рисками, отмечают эксперты. За первое полугодие текущего года компании еврозоны взяли в долг более 400 миллиардов евро по сравнению с 289 миллиардами евро за весь 2019 год.
Доходы большинства россиян снизились
Еврокомиссия предупредила, что обслуживание долга может оказаться сложной задачей, особенно в секторах, пострадавших от пандемии коронавируса. Погашение задолженности, накопившейся за время пандемии, является второй по величине проблемой для бизнеса, говорят эксперты.
Экономика США тоже оказывается под угрозой из-за так называемых компаний-зомби, которые уже накопили долгов на 1,4 триллиона долларов. Из трех тысяч крупнейших публичных компаний страны по крайней мере 200 пополнили ряды «зомби» с начала пандемии.
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Комментарии 7
Экономика , Еврокомиссия , Bloomberg
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