Европе пообещали «долгие годы боли» 

Рост корпоративных долгов рискует обернуться для Европы долгими «годами пандемической боли», об этом пишет Bloomberg

Бизнес был вынужден прибегнуть к кредитам и выпуску облигаций, которые стали доступными благодаря государственным гарантиям и стимулированию со стороны центральных банков. Когда эта кризисная поддержка закончится, то возникнет риск волны дефолтов и банкротств, обещают аналитики. Все это ударит по банковскому сектору и усугубит спад экономики.

Долговое бремя может помешать инвестициям и созданию рабочих мест на долгие годы вперед. Еще никогда не было кризиса такого масштаба с системными рисками, отмечают эксперты. За первое полугодие текущего года компании еврозоны взяли в долг более 400 миллиардов евро по сравнению с 289 миллиардами евро за весь 2019 год.

Еврокомиссия предупредила, что обслуживание долга может оказаться сложной задачей, особенно в секторах, пострадавших от пандемии коронавируса. Погашение задолженности, накопившейся за время пандемии, является второй по величине проблемой для бизнеса, говорят эксперты.