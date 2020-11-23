РФ и Белоруссию уличили в тратах непонятно на что

Счетная палата уличила власти Союзного государства России и Белоруссии в тратах средств совместного бюджета непонятно на что. Претензии надзорного ведомства отражены в его заключении на отчет союзного Совета министров об исполнении совместного бюджета за 2019 год, которое опубликовано на его сайте.

«До настоящего времени статус активов, созданных и (или) приобретенных за счет средств бюджета Союзного государства, остается неопределенным. Нормативно-правовая база по их оценке, учету и управлению не разработана», — говорится в документе.

Также там указывается на то, что до сих пор не унифицирован механизм определения долей сторон в создаваемом и приобретаемом имуществе, равно как в объектах промышленной и интеллектуальной собственности.

«Вопрос о создании единой системы учета имущества, созданного и (или) приобретенного в результате реализации программ, проектов и мероприятий Союзного государства, остается нерешенным», — утверждается в заключении.

В завершение аудиторы Счетной палаты указывают, что в России не обеспечен обособленный учет совместного имущества, поэтому достоверные данные о нем отсутствуют.