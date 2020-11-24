Нефть марки Brent превысила 49 долларов за баррель

В последний раз Brent торговалась на этом уровне 6 марта 2020 года, когда начался обвал котировок.

WTI торгуется на уровне $46,19 за бочку, что на 2,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Рост цен на нефть обусловлено сильной статистикой по запасам в США. Так, коммерческие запасы нефти в Америке за неделю, сократились на 0,8 миллиона баррелей, хотя ожидался рост на 0,1 миллиона. Поддерживают ожидания по спросу и новости о вакцине от коронавируса.

Эффективность уже нескольких препаратов от COVID-19 была оценена как высокая, что вызывает у инвесторов надежды по поводу перспектив восстановления мировой экономики на фоне второй волны пандемии.