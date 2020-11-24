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Цена на нефть марки Brent превысила 49 долларов за баррель 

Говорит Москва и ещё 2 24 ноября 2020
Нефть марки Brent превысила 49 долларов за баррель
Фото: РИА Новости
В последний раз Brent торговалась на этом уровне 6 марта 2020 года, когда начался обвал котировок.
WTI торгуется на уровне $46,19 за бочку, что на 2,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Рост цен на нефть обусловлено сильной статистикой по запасам в США. Так, коммерческие запасы нефти в Америке за неделю, сократились на 0,8 миллиона баррелей, хотя ожидался рост на 0,1 миллиона. Поддерживают ожидания по спросу и новости о вакцине от коронавируса.
Эффективность уже нескольких препаратов от COVID-19 была оценена как высокая, что вызывает у инвесторов надежды по поводу перспектив восстановления мировой экономики на фоне второй волны пандемии.
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