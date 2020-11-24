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Курс доллара: доллар рухнул до минимума с 2018 года 

Мария Иванова 3 часа назад
Курс доллара упал до минимума с 2018 года к основным валютам: новости об эффективности вакцин «создали проблемы для мировой резервной валюты». Об этом сообщает Bloomberg.
The Bloomberg Dollar Spot Index упал на 0,2 процента до минимума апреля 2018-го после того, как американские чиновники заявили, что вакцинация может начаться менее чем через три недели. В понедельник, 23 ноября, фунт стерлингов и норвежская крона показали рост к доллару, а доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на три базисных пункта, до 0,86 процента.

«Новости о вакцинах показывают, что глобальное экономическое восстановление рано или поздно произойдет, а доллар утратит свою привлекательность, — заявил Родриго Катрил, валютный стратег из National Australia Bank Ltd.

По его мнению, сейчас в мире складывается благоприятный для риска и отрицательный для доллара фон, особенно с учетом того, что Федеральная резервная система США еще какое-то время не будет поддерживать американскую валюту.
Названы «ангелы-хранители» доллара
По прогнозу аналитиков Citigroup, доллар упадет к основным валютам (евро, иена, фунт стерлингов, шведская крона, швейцарский франк и канадский доллар) на 20 процентов в 2021 году, если вакцины против коронавируса станут широко распространяться и помогут оживить мировую торговлю и экономический рост. Morgan Stanley рекомендует продавать доллар в пользу акций и госдолга.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи вечером 23 ноября курс доллара вырос на 25 копеек, до 76,45 рубля. Евро потерял 2,75 копейки и стоил 90,35 рубля. Доллар рос на фоне публикации данных о деловой активности в США, оказавшихся лучше прогнозов.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Экономика , Видео , ФРС , Морган Стэнли Банк
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