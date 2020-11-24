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«Корову нужно кормить»: раскрыт худший сценарий для нефти 

Павел Тиунов 1 час назад
«Корову нужно кормить»: раскрыт худший сценарий для нефти
Фото: ТАСС
Стоимость нефти будет варьироваться в районе 50 долларов за баррель, но не опустится ниже 40 долларов, заявил в интервью «Коммерсанту» вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун. По его словам, такие перспективы исключают рост налогов для российских производителей нефти.
Федун подчеркнул, что в настоящее время у компаний есть определенный запас «черного золота», который тем не менее «скоро исчезнет». Необходимо, чтобы уровень добычи нефти не падал, но поддержание его даже на низком уровне требует больших финансовых вложений и преференций от государства, добавил вице-президент «Лукойла». По его словам, рост налогов для российской «нефтянки» в существующих условиях не имеет никакого смысла.

«Корову можно положить под пресс, но больше она молока не даст. Ее нужно кормить и поддерживать», — пояснил Федун.

Он призвал налаживать диалог между правительством и производителями нефти, искать пути адаптации к климатическим изменениям и варианты создания эффективной налоговой системы для нефтегазового комплекса, чтобы он «продолжал кормить Россию».
Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Никита Кричевский заявил, что Россия «слезла с нефтяной иглы», но заменить выпадающие доходы от продажи энергоресурсов ей нечем. Ситуацию, по его словам, спровоцировала сложная экономическая ситуация. Так, за 2020 год более, чем на 20% упали продажи нефти через морские порты, а крупнейший нефтеперерабатывающий завод Турции Star вовсе отказался от российского сырья. Кричевский подчеркнул, что проблема выпадающих нефтегазовых доходов бюджета становится долгосрочной. По его мнению, все разговоры об укреплении рубля сегодня — «утопические». В текущей ситуации прослеживается «пропаганда» или признаки «паллиативной экономики», резюмировал эксперт.
Видео дня. Доля просрочки по выданным Россией госкредитам достигнет 25%
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Экономика , Рынки , Никита Кричевский , Леонид Федун , Лукойл
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