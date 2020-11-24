«Корову нужно кормить»: раскрыт худший сценарий для нефти 

Стоимость нефти будет варьироваться в районе 50 долларов за баррель, но не опустится ниже 40 долларов, заявил в интервью «Коммерсанту» вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун . По его словам, такие перспективы исключают рост налогов для российских производителей нефти.

Федун подчеркнул, что в настоящее время у компаний есть определенный запас «черного золота», который тем не менее «скоро исчезнет». Необходимо, чтобы уровень добычи нефти не падал, но поддержание его даже на низком уровне требует больших финансовых вложений и преференций от государства, добавил вице-президент «Лукойла». По его словам, рост налогов для российской «нефтянки» в существующих условиях не имеет никакого смысла.

«Корову можно положить под пресс, но больше она молока не даст. Ее нужно кормить и поддерживать», — пояснил Федун.

Он призвал налаживать диалог между правительством и производителями нефти, искать пути адаптации к климатическим изменениям и варианты создания эффективной налоговой системы для нефтегазового комплекса, чтобы он «продолжал кормить Россию».