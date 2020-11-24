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МВФ отметил странность налоговой политики Украины 

Украина.ру 1 час назад
МВФ отметил странность налоговой политики Украины
Фото: РИА Новости
Украина занимается обновлением налоговой системы и одновременно ставит под сомнение ее положения. Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда, опубликованном на сайте организации 23 ноября.

«Налоговая политика в Украине ведется на два фронта. С одной стороны, за эти годы была проведена значительная работа по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы, а с другой — под сомнение ставятся основные положения существующей системы», — сказано в материале.

В МВФ отметили усилия Украины по модернизации международных аспектов налога на прибыль. При этом Фонд предостерегает от опасности его отмены.
Отмечается, что звучат настойчивые призывы отменить налог на прибыль предприятий. Предлагается заменить его налогом на выведенный капитал (НнВК). МВФ неоднократно выступал против такого изменения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство выполнило все требования Международного валютного фонда для получения очередного транша кредитной помощи.
При этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украина потеряла возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года. Поэтому надеется на получение хотя бы одного, который зависит от принятия госбюджета-2021.
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Экономика , Дмитрий Сологуб , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд
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