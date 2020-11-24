Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
76.23
90.30
90.50
Прогноз
30.11 – 07.12
$
76.18
90.24
Индексы и котировки Brent
46.59
+0.17 Золото
1806.31
–0.22 РТС
1256.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.11
1.1863
+0.0050
09.11
1.1812
20.11
12.11
29.10

Европе предсказали проблемы из-за долгов 

Lenta.ru 2 часа назад
Европе предсказали проблемы
Фото: Reuters
Опрошенные Bloomberg финансисты предсказали странам Восточной Европы, присоединившимся к Евросоюзу позднее остальных, скорые проблемы из-за резко возросшей стоимости обслуживания государственного долга.
Вызванные пандемией коронавируса проблемы и экономический спад вынуждают страны, прежде избегавшие высокого уровня задолженности, прибегать к заимствованиям для пополнения бюджета. Таким образом, в их фискальной политике наметился существенный сдвиг, а необходимость наращивать госдолг вызывает обеспокоенность, которой не наблюдается в привыкших к такому положению вещей государствах Центральной и Западной Европы.
По словам аналитиков, для восточноевропейских стран еще с социалистических времен характерна бюджетная экономия. Один из самых ярких примеров — политика румынского президента Николае Чаушеску, прибегавшего к максимально жестким мерам (вплоть до регулярных отключений электроэнергии). В конечном итоге она привела к революции, в ходе которой глава государства был свергнут и впоследствии казнен.
Осторожность в заимствованиях обернулась как плюсами, так и минусами для восточноевропейских стран. С одной стороны, она привела к повышению их кредитных рейтингов и позволяла занимать по более низким ставкам. С другой, ограничивала возможности государственных инвестиций и экономического роста.
Некоторым странам пришлось нарастить госдолг еще во время предыдущего глобального кризиса 2008 года. С тех пор некоторые государства, такие как Чехия, сумели снизить уровень долговой нагрузки. Однако даже у тех, кому сделать этого не удалось, он оставался на приемлемом уровне. Нынешний спад, скорее всего, окончательно приведет к росту задолженности на боле длительный срок, что в перспективе обернется необходимостью тратить больше на обслуживание долга.
Видео дня. Доля просрочки по выданным Россией госкредитам достигнет 25%
Последние новости
В Петербурге мужчина захватил в заложники детей В Петербурге мужчина захватил в заложники детей В России утвердили изменения в права и другие документы для водителей В России утвердили изменения в права и другие документы для водителей США опровергли вторжение эсминца «Джон Маккейн» в российские воды США опровергли вторжение эсминца «Джон Маккейн» в российские воды
Комментарии
Экономика , Николай Чаушеску , ЕС , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение