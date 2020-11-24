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США приготовились нанести новый удар по Китаю 

Lenta.ru 1 час назад
США приготовились нанести новый удар по Китаю
Фото: Reuters
США приготовились ввести новые санкции в отношении Китая. Такую возможность рассматривает администрация действующего президента страны Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Новый удар по экономике КНР может быть нанесен через создание неформального альянса западных стран. Он будет направлен на совместное противостояние экономическому давлению со стороны Пекина.
«Китай пытается заставить страны подчиняться с помощью вопиющего экономического давления. Западу необходимо создать систему, чтобы компенсировать издержки», — сказал изданию неназванный высокопоставленный чиновник.
Согласно плану, если КНР запрещает импорт из какой-то страны, то другие покупают ее товары или компенсируют потери. США также предлагает ввести повышенные пошлины на китайские товары. Кроме того, администрация Трампа хочет расширить список запрещенной к импорту продукции из региона Синьцзян и ввести санкции против китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp.
Торговая война между США и КНР началась в конце 2017 года с введения пошлин на некоторые китайские товары. В январе этого года страны заключили первую фазу сделки. Она предусматривала увеличенные закупки Китаем американских товаров, в основном сельскохозяйственных. Однако план был сорван из-за снижения глобального спроса на фоне кризиса. США также обвинили Китай в распространении коронавируса.
Эксперты отмечают, что Трамп не смог добиться своей главной цели в торговой войне с Китаем — роста промышленного производства. Американские импортеры просто перешли на более дешевые товары из Вьетнама, Мексики и других стран.
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Комментарии
Экономика , Дональд Трамп , Wall Street Journal
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