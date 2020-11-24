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МВФ может ухудшить прогноз по экономике России 

News.ru 2 часа назад
МВФ может ухудшить прогноз по экономике РФ
Фото: ТАСС
В Международном валютном фонде (МВФ) не исключили ухудшения прогноза по динамике ВВП России, несмотря на признаки «здорового восстановления». Об этом говорится в сообщении фонда по итогам ежегодных консультаций с представителями РФ.
В условиях высокой степени неопределённости преобладают риски возможного ухудшения прогноза, — говорится в сообщении на сайте МВФ.
В октябре фонд улучшил прогноз на спад российского ВВП до 4,1%. В июне МВФ прогнозировал спад экономики России на 6,6% на фоне пандемии COVID-19. В будущем году в фонде предсказывают рост ВВП на 2,8% против июньского прогноза в 4,1%.
Ухудшение прогноза в МВФ объяснили резким скачком заболеваемости коронавирусом в мире. При этом в организации одобрили макроэкономические меры, принимаемые российскими властями для восстановления экономики на фоне COVID-19.

Мы приветствуем недавнее продление сроков действия некоторых мер поддержки и призываем власти быть готовыми принять дополнительные меры, — заключили в МВФ.

В фонде рекомендовали Центробанку РФ пойти на смягчение денежно-кредитной политики в ближайшее время, так как предвидят инфляцию ниже целевого показателя. Кроме того, в МВФ поддержали рыночную интервенцию регулятора в случае нестабильности на валютных рынках.
Как сообщал NEWS.ru, в начале ноября замдиректора исследовательского департамента МВФ Антонио Спилимберго в ходе Международного биржевого форума заявил, что развитие глобального экономического кризиса в мире можно описать только русской буковой, латинский алфавит для этого не подходит. По его словам, график будет нелинейным: скорее всего, мир ждут взлёты и падения. Он выразил надежду, что ситуация станет лучше, когда будет разработано надёжное лекарство от коронавируса.
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Комментарии
Экономика , Антонио Спилимберго , Международный валютный фонд , Центральный банк России
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