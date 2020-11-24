Байдену посоветовали тратить больше

Йеллен заявила о планах увеличить расходы бюджета на поддержку наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. При этом она планирует сотрудничать с нынешним главой ФРС Джеромом Пауэллом и поддерживать его мягкую денежно-кредитную политику, которая выражается в низких ставках.

При этом будущий министр финансов может столкнуться с определёнными трудностями, пишет Bloomberg. Так, Йеллен известна своим мягким подходом к взаимоотношениям с Китаем. При утверждении её кандидатуры в сенате представители Республиканской партии , считающие КНР главным экономическим партнёром США, вряд ли одобрят такой подход нового министра.

Экс-глава ФРС может столкнуться с проблемами и после утверждения на должность. В Белом доме уже демократы могут усилить давление на Йеллен, если она решит пойти на уступки оппозиции. Привыкшая к решению вопросов путём дипломатических переговоров Йеллен может оказаться неготовой к таким взаимоотношениям.