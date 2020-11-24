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Будущий министр финансов США посоветовала Байдену тратить больше 

News.ru 1 час назад
Байдену посоветовали тратить больше
Фото: Reuters
Экс-руководитель Федеральной резервной системы (ФРС) США и будущий министр финансов в аппарате Джо Байдена Джанет Йеллен рекомендовала избранному президенту страны расходовать больше на поддержку экономики в период пандемии COVID-19.
Йеллен заявила о планах увеличить расходы бюджета на поддержку наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. При этом она планирует сотрудничать с нынешним главой ФРС Джеромом Пауэллом и поддерживать его мягкую денежно-кредитную политику, которая выражается в низких ставках.
При этом будущий министр финансов может столкнуться с определёнными трудностями, пишет Bloomberg. Так, Йеллен известна своим мягким подходом к взаимоотношениям с Китаем. При утверждении её кандидатуры в сенате представители Республиканской партии, считающие КНР главным экономическим партнёром США, вряд ли одобрят такой подход нового министра.
Экс-глава ФРС может столкнуться с проблемами и после утверждения на должность. В Белом доме уже демократы могут усилить давление на Йеллен, если она решит пойти на уступки оппозиции. Привыкшая к решению вопросов путём дипломатических переговоров Йеллен может оказаться неготовой к таким взаимоотношениям.
Как сообщал NEWS.ru, кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что следующая администрация США будет бросать вызов противнику и не станет отвергать союзников. Об этом он сказал во время представления ключевых кандидатов на посты в своей администрации, которые будут ответственны за политику и национальную безопасность.
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Комментарии
Экономика , Джером Пауэлл , Джанет Йеллен , Джозеф Байден , ФРС , Республиканская партия США , Администрация США , Bloomberg
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