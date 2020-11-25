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Саакашвили предрек Украине экономическую катастрофу 

Российская Газета и ещё 11 2 часа назад
Украине предрекли неизбежную катастрофу
Фото: РИА Новости
Экс-президент Грузии, подавшийся в украинскую политику и успевший побывать губернатором Одесской области, затем оппозиционером, а теперь глава Исполнительного комитета реформ Украины при президенте Михаил Саакашвили назвал "неизбежным" крах экономики страны. Если, конечно, правительству не удастся получить "немного денег" от МВФ.
Своими идеями политик поделился в эфире телеканала "Украина 24". По мнению Саакашвили, так называемый "карантин выходного дня", против которого уже протестуют многие бизнесмены, добьет многие отрасли и лишит работы миллионы граждан.

"Экономика этого не выдержит, она лопнет", — заявил он.

Скоро в бюджете не останется средств на элементарные социальные выплаты — прямо как в девяностые. При этом Саакашвили признал, что введенные правительством меры тем более бессмысленны, что они зачастую не соблюдаются. Так, на этих выходных многие кафе и рестораны продолжали работать, явно "крышуемые полицией", заключил Саакашвили.
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Экономика , Михаил Саакашвили , Международный валютный фонд
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