Набиуллина назвала сроки восстановления экономики

Центробанк прогнозирует восстановление экономики России к середине 2022 года, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе рассмотрения в Госдуме проекта постановления об основных направлениях единой кредитно-денежной политики на 2021-2023 годы.

По словам Набиуллиной, ограничительные меры, вызванные пандемией, привели к падению выручки бизнеса и доходов людей, снижению цен на товары российского экспорта.

«Сейчас ещё сохраняется неопределённость, в том числе относительно того, насколько продолжительное время займёт полный выход из ограничений и насколько значимыми будут долгосрочные последствия пандемии для поведения потребителей и структуры экономики», — сказала глава ЦБ.

В этих условиях Банк России проводит политику, направленную на снижение негативных последствий пандемии для экономики и граждан. С начала года ключевая ставка снижена на 2%, произошёл переход к мягкой кредитно-денежной политике, которая повышает доступность кредитования.

В основных направлениях кредитно-денежной политики содержится четыре прогнозных сценария: базовый, безинфляционный, проинфляционный и рисковый.

Базовый сценарий исходит из того, что восстановление экономики будет медленным, и в 2021 году рост ВВП в России будет 3-4%, в 2022 и 2023 годах — 2-3%. Предполагается, что докризисного уровня экономика достигнет к середине 2022 года, а восстановлению потребительского спроса будут способствовать принятые Правительством и ЦБ антикризисные меры, сказала Набиуллина.