В США назвали торговую войну благом

Бывший переговорщик Белого дома по вопросам торговли Клит Виллемс назвал начатую нынешним президентом США Дональдом Трампом торговую войну против Китая и некоторых других стран благом для избранного главы государства Джо Байдена . Слова дипломата приводит CNBC.

Виллемс называет введенные в рамках торговой войны повышенные пошлины на импортируемые товары необходимыми «рычагами давления» на Китай и другие страны. Их можно использовать для достижения желаемого результата на международной арене.

«Вы можете любить пошлины или ненавидеть, но они подняли важные вопросы о многосторонней системе отношений в области торговли, и я надеюсь, что новая администрация Байдена воспользуется этим рычагом для достижения нужных результатов», — отметил Виллемс.

При этом, по его словам, Вашингтону необходимо плотнее сотрудничать с другими странами: «Я надеюсь, они [администрация Байдена] будут придавать переговорам гораздо большее значение».