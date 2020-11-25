ЦБ сделал заявление о снижении ключевой ставки 

«Рамблер» писал, что ключевая ставка в России составляет 4,25 процента годовых. Ранее ЦБ сохранил рекордно низкую ставку без изменений уже второй раз подряд.

По словам Набиуллиной, мягкая денежно-кредитная политики привела к тому, что рост кредитования в России происходит без опасного роста долговой нагрузки, а банки смогут пройти кризис, возникший на фоне пандемии коронавируса, без потери устойчивости.

При этом Центробанк России по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки, подчеркнула она.

«У нас есть все возможности проводить нормальную денежно-кредитную политику, у нас еще ставки далеки от нуля. У нас есть возможность, пространство снижать процентные ставки. Кроме того, у нас бюджет достаточно устойчив, у него низкий дефицит и низкий государственный долг, несмотря на то, что в этом году бюджет занимал гораздо больше, чем обычно», — заверила Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она также подчеркнула, что пока нет никакой необходимости «прибегать к каким-то инструментам с далеко идущими инфляционными последствиями».

Ранее в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) предупредили, что в 2020-2025 годах россияне могут забрать из банков 3,4 триллиона рублей из-за снижения ставок и введение налога на доход с крупных вкладов.

В НРА считают, что около половины от 3,4 триллиона россияне перенаправят в ценные бумаги. Значительную часть люди также вложат в жилье, которое затем будут сдавать. Кроме того, некоторые выберут традиционный способ защиты средств — покупку наличной валюты.