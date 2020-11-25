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ЦБ сделал заявление о снижении ключевой ставки 

Алиса Селезнёва 24 минуты назад
Центробанк России видит пространство для снижения ключевой ставки. Нет необходимости использовать нестандартные инструменты. Об этом со ссылкой на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину пишет ТАСС.
«Рамблер» писал, что ключевая ставка в России составляет 4,25 процента годовых. Ранее ЦБ сохранил рекордно низкую ставку без изменений уже второй раз подряд.
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По словам Набиуллиной, мягкая денежно-кредитная политики привела к тому, что рост кредитования в России происходит без опасного роста долговой нагрузки, а банки смогут пройти кризис, возникший на фоне пандемии коронавируса, без потери устойчивости.
При этом Центробанк России по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки, подчеркнула она.

«У нас есть все возможности проводить нормальную денежно-кредитную политику, у нас еще ставки далеки от нуля. У нас есть возможность, пространство снижать процентные ставки. Кроме того, у нас бюджет достаточно устойчив, у него низкий дефицит и низкий государственный долг, несмотря на то, что в этом году бюджет занимал гораздо больше, чем обычно», — заверила Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она также подчеркнула, что пока нет никакой необходимости «прибегать к каким-то инструментам с далеко идущими инфляционными последствиями».
Ранее в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) предупредили, что в 2020-2025 годах россияне могут забрать из банков 3,4 триллиона рублей из-за снижения ставок и введение налога на доход с крупных вкладов.
В НРА считают, что около половины от 3,4 триллиона россияне перенаправят в ценные бумаги. Значительную часть люди также вложат в жилье, которое затем будут сдавать. Кроме того, некоторые выберут традиционный способ защиты средств — покупку наличной валюты.
Комментарии 2
Экономика , Видео , Эльвира Набиуллина , Госдума , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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