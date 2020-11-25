«Какой там второй локдаун»: экономика ушла в самоизоляцию 

Журналист Семен Новопрудский в своем материале для BFM заявил , что, судя по экономическим показателям, в России все еще продолжается самоизоляция.

Автор сослался на «Картину деловой активности» за октябрь, составленную Министерством экономического развития. По данным ведомства, в октябре ВВП России упал на 4,7 процента по сравнению с тремя процентами в сентябре, а за десять месяцев экономика потеряла 3,6 процента к аналогичному периоду 2019-го.

Впервые с июня на 5,9 процента упало промышленное производство, включая добывающие отрасли. Впервые с начала года упало сельское хозяйство, одна из наименее пострадавших от пандемии отраслей, причем падение составило 6,6 процента.

Пассажирские перевозки в октябре 2020-го упали на 42,2 процента к прошлому октябрю, грузовые — на четыре процента.

«А ноябрь по всем внешним признакам, включая ход пандемии в России, точно будет ничем не лучше октября. И в декабре пока тоже улучшений не предвидится», — подчеркнул Новопрудский.

Он добавил, что с конца марта россияне массово забирают деньги с вкладов.

«Пока конца коронакризису и коронавирусу не видно, люди уменьшают потребление и вынужденно держат нал «под рукой», опасаясь остаться без средств к существованию», — объяснил автор.

По его мнению, новый жесткий локдаун в России не вводят, так как страна не может позволить себе закрыть экономику во второй раз.

«Какой там второй локдаун, когда по всем ключевым экономическим показателям так и не кончился первый», — заключил Новопрудский.

Как писал «Рамблер», ранее эксперт Росгосстрах Банка Павел Седельников посоветовал россиянам открывать валютные вклады, несмотря на низкие проценты ставки.

По мнению Седельникова, в долгосрочной перспективе укрепления рубля ждать не стоит. Среднестатистическому вкладчику он посоветовал создать мультивалютную корзину по вкладу, состоящую из рублей и долларов.