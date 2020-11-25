Украина уже в 2021 году может столкнуться с серьезным кризисом, а Михаил Саакашвили и вовсе предрекает экономическую катастрофу. Первыми влияние негативных последствий ощутят на себе бюджетники, индексацию зарплат которым власти уже официально отложили до 2022 года. Среди причин грядущих проблем эксперты называют отсутствие очередного транша от МВФ, к которому привязана поддержка Украины со стороны других международных организаций и даже ЕС.

Глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что экономика государства движется к большой катастрофе. По его словам, уже с начала 2021 года в стране возникнут проблемы как минимум с социальными выплатами. «На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года <…> будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого на Украине не было с 1990-х годов <…> или нужно что-то делать, или страна вылетает в трубу», — добавил Саакашвили.

Все это происходит в условиях, когда украинское правительство практически не функционирует и будто существует в параллельном мире, отметил глава исполнительного комитета реформ. И даже если Киеву удастся подписать новое соглашение с Международным валютным фондом (МВФ), вряд ли он сразу даст средства Украине.

Денег нет

Согласно отчету Счетной палаты Украины, за три квартала 2020 года госдолг на фоне ограничительных мер по борьбе с распространением COVID-19 вырос на 17% до 2,3 трлн гривен (более $80 млрд). Минэкономики ожидает роста инфляции до 5,9% к концу года, а международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует сокращение экономики Украины на 6,5%.

В Киеве уже сообщили, что не смогут провести индексацию зарплат бюджетникам в следующем году, хотя соответствующее постановление было принято в январе 2020 года.

Отсрочку выплат кабмин Украины санкционировал из-за отсутствия средств в бюджете для реализации программы. К примеру, для повышения оклада учителей не хватает около 50 млрд гривен ($1,7 млрд).

Стабилизировать ситуацию мог бы МВФ, если бы выделил Украине обещанный кредитный транш. В июне стороны заключили новое соглашение, по которому фонд должен направить Киеву $5 млрд в течении 18 месяцев. В начале лета Украина получила первую часть в размере $2,1 млрд, однако последующие выплаты до сих пор не поступили.

Как говорил внештатный советник главы офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов,

Украина не сможет получить новый транш МВФ в этом году в основном из-за нехватки времени.

«Транша не будет. Это просто нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет», — отметил советник Ермака, но также добавил, что Киев может попробовать договорится с фондом на рабочем уровне.

Подобное соглашение позволит Украине получить займы из других источников, продолжил Милованов, фактически соглашения можно успеть достичь до конца 2020 года. Это даст Киеву возможность выиграть немного времени между основными траншами МВФ.

«Это будет позитивный сигнал всем рынкам финансовым, что позволит Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, под приемлемые проценты», — подчеркнул советник Ермака.

Реализация очередной кредитной программы для Украины со стороны МВФ буксует, поскольку Киев не смог выполнить взятые на себя обязательства перед организацией. В частности, речь шла о реформе таможни и налоговой службы, уменьшении доли неработающих кредитов в банковской системе, борьбе с коррупцией и других изменениях. По сути, Киев выполнил четыре из девяти таких требований, что должно было гарантировать поступление двух траншей по $700 млн в сентябре и декабре текущего года.

Однако даже сентябрьский транш Украине так и не поступил из-за отсутствия изменений в части антикоррупционной работы, что даже привело к конфликту президента Владимира Зеленского и конституционного суда Украины — КСУ.

Фондовые проблемы

Именно неоднозначные решения конституционного суда Украины вызвали опасения со стороны западных партнеров Киева, и МВФ, в том числе поэтому, не спешит направлять деньги.

Так, в августе КСУ признал неконституционным решение о назначении главой Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника, что он лично проигнорировал. В сентябре суд урезал полномочия Национального агентства по вопросам предотвращении коррупции (НАПК), лишив его доступа к проверке электронных деклараций судей.

Эти решения вызвали конфликт между Киевом и руководством КСУ, президент Украины Владимир Зеленский даже направил в Раду проект о роспуске суда, что стало бы нарушением конституции. Споры вокруг конституционного суда продолжаются, что откладывает предоставление траншей МВФ.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, решение конституционного суда, по сути, стало разрушением антикоррупционного законодательства. «В частности, сокращение полномочий НАПК по электронным декларациям привело к появлению локального кризиса, который в данный момент пытаются урегулировать», — добавил эксперт.

Кроме того, по словам депутата от партии «Голос» Ярослава Железняка, финальный проект бюджета Украины на 2021 год пока не согласован с МВФ.

«Вероятная дата утверждения бюджета на кабмине — 25 ноября. Но без согласования с МВФ никто уже выносить [на обсуждение] не будет. Обожглись после первого чтения. Поэтому могут снова перенести», — подчеркнул Железняк.

С точки зрения Владимира Фесенко, сам по себе транш МВФ для Киева не критичен, так как он будет направлен в резервы Нацбанка, в то время как на Украине серьезные проблемы с дефицитом бюджета.

«Транш МВФ важен как связующее звено, так как если фонд дает деньги — их также выделяет Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие системные международные кредиторы. Именно в этом заключается важность МВФ для Украины, потому что даже помощь со стороны Евросоюза привязана к получению кредитной поддержки от фонда», — отметил эксперт.

Чтобы стабилизировать экономическую ситуацию, власти Украины, скорее всего, прибегнут к традиционному методу — будут покрывать дефицит бюджета за счет внешних займов, продолжил Фесенко. Вероятно, Киев попробует договориться о получении финансовой помощи от других доноров через демонстрацию выполнения большей части соглашения с МВФ.

«Это будет не полноценная поддержка, но она позволит покрыть часть бюджетных расходов. В числе других вариантов можно назвать возможный договор с Китаем, однако это всегда непросто. С точки зрения процентов и сопутствующих условий легче и надежнее договариваться с международными финансовыми институциями. Кроме того, КНР придется впустить в украинскую экономику, а это вызовет определенную настроенность со стороны США. Для Киева это сдерживающий фактор», — резюмировал эксперт.