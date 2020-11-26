Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.50
$
75.79
90.06
90.30
Прогноз
30.11 – 07.12
$
75.00
90.00
Индексы и котировки Brent
48.52
–0.23 Золото
1811.30
–0.06 РТС
1287.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.11
1.1933
+0.0153
11.11
1.1781
23.11
15.11
01.11

Чиновникам упростят получение пенсии и льгот на жилье 

Ura.Ru 2 часа назад
Чиновникам упростят получение пенсии
Фото: ТАСС
Минэкономразвития предложило сократить перечень документов для получения чиновниками пенсий и субсидий на недвижимость. Об этом говорится в проектах постановлений правительства.

«Чтобы получить субсидию на покупку недвижимости — одну из льгот, которая полагается чиновникам со стесненными жилищными условиями, — надо собрать 17 различных справок. Министерство предлагает сократить их число до двух», — пишут «Известия».

Таким же образом необходимо поступить и при оформлении страховой пенсии (с семи до двух документов), а также пенсии за выслугу лет (с 10 до двух справок).
Кроме того, в Минэкономразвития предложили сократить перечень документов, которые кандидат в чиновники должен подать в бумажном виде. Сейчас в этом списке 22 различных справки, а останется всего лишь восемь.

«Законопроект позволит создать более удобные условия реализации права россиян при поступлении на гражданскую службу, предусматривая возможность получать часть сведений посредством межведомственного взаимодействия», —отмечается в пояснительной записке.

Таким образом, россиянам будет проще стать чиновником.
Госдума ранее приняла законопроект правительства, приостанавливающий индексацию окладов федеральных госслужащих в 2021 году. Также депутаты одобрили законопроект о приостановлении в 2021 году индексации зарплат помощников сенаторов Совфеда и депутатов Госдумы.
Видео дня. Российская валюта может укрепиться до конца года
Ura.Ru: последние новости
Дерипаска призвал провести новую масштабную приватизацию в России Дерипаска призвал провести новую масштабную приватизацию в России В России могут ввести свои «золотые паспорта». Условия обмена для богатых иностранцев В России могут ввести свои «золотые паспорта». Условия обмена для богатых иностранцев С поставкой водки в магазины могут начаться перебои С поставкой водки в магазины могут начаться перебои
Комментарии
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение