Схватка за «Севпоток-2»: чем грозит проекту Байден

Байден еще не перебрался в Белый дом, а американское руководство уже обзванивает европейские компании, участвующие в строительстве "Северного-потока — 2", требуя отказаться от проекта. Немцы крайне недовольны: новые санкции они сочли самыми жесткими из всех. Воплощать их в жизнь будет демократ, не раз выражавший крайне негативное отношение к газопроводу. Сможет ли Байден окончательно перекрыть трубу — в материале РИА Новости.

Тревожные звоночки

В январе вступят в действие подписанные Трампом документы, и компании, инвестировавшие в российскмй трубопровод не меньше миллиона долларов, подпадут под ограничения. Это коснется также тех, кто занимается логистикой.

В "Газпроме" заверили: Nord Stream 2 получила финансирование от партнеров еще до объявления санкций. Как пояснил замглавы компании Александр Медведев, Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall успели перевести деньги, и средства уже направлены по назначению. А в немецкой ВUniper подчеркнули, что Германия подтвердила поддержку проекта, исходя из его значения для безопасности поставок.

Но в Вашингтоне пытаются всеми силами этому помешать. Крупнейшее немецкое информагентство DPA, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщает, что американцы обзванивают участников проекта c "предупреждениями".

"США не хотели бы вводить санкции против европейских компаний. Мы их обзваниваем, чтобы предупредить и дать время для выхода из проекта. Этого трубопровода не будет", — заявил источник агентству.

Тактика проверенная. После первого пакета санкций строительную площадку покинул крупнейший в мире трубоукладчик — швейцарская Allseas. Однако в Вашингтоне не учли, что у России есть собственные трубоукладочные мощности. В результате строительство практически завершено.

В Германии от американских угроз пришли в недоумение.

"Такой подход совершенно исключен среди союзников. Экстерриториальные санкции США — недопустимое вмешательство в международное право", — подчеркнул глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес.

Немцы в панике

Звонки с угрозами лишь подтвердили опасения немцев: после смены власти в Вашингтоне на смягчение риторики можно не рассчитывать. В ближайшие месяцы Байден "планирует еще больше затянуть гайки", чтобы проект с тремя миллиардами евро немецких инвестиций потерпел окончательный крах, утверждает немецкая Bild.

Особенно впечатляет намерение США подвести под санкции страховые и сертификационные компании, работающие с российскими предприятиями и судами. Пока ограничений против немецких властей в повестке нет, однако Байден способен похоронить почти готовый "Северный поток — 2", утверждает газета.

Новые санкции уже согласованы rонгрессом и будут включены в поправки к оборонному бюджету на 2021 год. Предыдущие ограничения, разумеется, не отменят.

"В итоге страховщики не рискнут возмещать ущерб, понесенный при достройке трубопровода, а сертификационные фирмы не смогут оценить надежность сваренных труб перед подачей газа в Германию. Если Трамп не успеет, это сделает Байден", — поясняет РИА Новости экономист Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

Разобраться с делами

Хотя давление на европейцев усиливается, а Белый дом перешел к прямому шантажу, панические настроения разделяют не все.

"Американская индустрия сильно зависит от рынка Старого Cвета, и попытки Вашингтона воспрепятствовать завершению трубопровода могут вызвать волну контрасанкций как со стороны всего Европейского cоюза, так и отдельных его членов. Плюс американцы автоматически теряют в этом случае политических союзников по НАТО", — указывает Хазанов.

Есть и другой момент: Байдену в первую очередь предстоит разобраться со внутренними проблемами, что займет немало времени. Состояние американской экономики плачевное. Во втором квартале ВВП рухнул на беспрецедентные 33 процента. Экономисты признали пандемию самой серьезной угрозой для страны со времен Великой депрессии. Все предыдущие рецессии и войны в Ираке нанесли меньший ущерб.

Рассматривается очередной пакет стимулов на сумму до 2,5 триллиона долларов. Это и дополнительные пособия по безработице, помощь малому и среднему бизнесу. Запуск печатного станка сулит почти десятипроцентное ослабление доллара к евро. В такой ситуации администрации Байдена будет не до "Северного потока — 2".

Рано хоронить

Экономически объективные факторы тоже никто не отменял: cпрос на российский трубопроводный газ по-прежнему высокий, и осенний рост цен на европейском спотовом рынке в преддверии зимы это убедительно подтверждает.

"C августа добыча газа в России увеличивается, в октябре произвели почти 63 миллиарда кубометров топлива — на 13 процентов больше, чем в сентябре, и даже больше, чем в октябре 2019-го. Это говорит о росте спроса, прежде всего за рубежом", — напоминает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари".

Негативным для "Газпрома" аспектом президентства Байдена считают его энергетическую политику, так называемый зеленый курс. Демократы планируют потратить два триллиона долларов, чтобы перейти на экологически чистую энергетику к 2035 году. А к 2050-му — к нулевым выбросам. Однако и зеленая энергетика России на руку: по "Северному потоку — 2" можно качать не только природный газ, но и водород. В Европе спрос на водородное топливо потенциально очень высокий.

"Кроме того, новой администрации совсем не нужен конфликт с европейцами. "После инаугурации Байдену предстоит восстановить испорченные отношения с Евросоюзом, и прежде всего с Германией, ведь без этого невозможно укрепить боеспособность НАТО", — добавляет Мильчакова.

Кстати, в США также сомневаются в том, что новый глава Белого дома осуществит все то, что наобещал российскому трубопроводу. Как уверяет бывший сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк, договориться с Москвой о завершении строительства Байден предпочтет "по-тихому". А в обмен попытается выторговать какие-то выгоды для Вашингтона.