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Курс доллара: рублю предрекли падение 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Курс доллара: рублю предрекли падение
Фото: ТАСС
Курс национальной валюты поддерживают высокие цены на нефть, однако против рубля играют как внутренние, так и внешние факторы, и можно ожидать в скором времени его резкого разворота и падения. Об этом «Эксперт online» заявили финансовые аналитики.
Так, среди внешних факторов, влияющих на курс доллара и евро, аналитики назвали новости о новых санкциях, которые администрация нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа может в скором времени ввести против Министерства обороны России, а также ряда предприятий ОПК, сотрудничающих с Китаем.
А среди внутренних факторов, которые негативно влияют на рубль и колебания курса доллара онлайн, эксперты назвали пик выплат налогов и выполнение Минфином квартального плана размещений, после чего ведомство прекратило предлагать привлекательные ОФЗ ПК.

«Вероятнее всего, уже в ближайшее время пара доллар-рубль вернется в диапазон 76,50-77,50», — прогнозирует Олег Богданов из ИК QBF.

Он высказал мнение, что в любой момент негативная информация, в том числе и о ситуации с заболеваемостью COVID-19, может привести к резкому развороту и существенному падению рубля.
В свою очередь Михаил Дорофеев из КПК «Обновление» отметил, что рубль сейчас держит на плаву высокая цена на нефть. Однако, по его словам, уже в ближайшее время возможна корректировка цены за баррель марки Brent на фоне неопределенности по поводу решения государств — экспортеров «черного золота».
Как сообщал «Рамблер», ранее заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов пояснил, что девальвация рубля выгодна крупным компаниям-экспортерам, а также федеральному бюджету и резервам России, доходы которых растут в рублевом исчислении.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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