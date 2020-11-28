МВФ отказал Украине в кредите

По словам министра, власти рассматривали вопрос привлечения средств по инструменту emergency finаnce.

"Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: "Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce", — сказал Марченко.

По его словам, Украине дали четкий ответ, что нужно работать в рамках действующей программы и выполнять ее условия.

Совет управляющих МВФ в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом пять миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.

В минувший вторник советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Киев не получит очередной транш от фонда до конца 2020 года.