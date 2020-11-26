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В Белоруссии раскрыли размер скидки на российскую нефть в 2021 году 

Прайм 2 часа назад
В Белоруссии раскрыли скидку на нефть из России
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Светлана Гурина сообщила, что стоимость российской нефти для Белоруссии в 2021 году составит 88-90% от мировой цены вместо 85% в настоящее время.

"Зампред "Белнефтехима" констатировала, что белорусские НПЗ покупают нефть по цене, которая составляет 85% от мировой, в 2021 году она составит 88-90% от мировой цены", — говорится в сообщении госагентства Белта.

Из-за реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере стоимость поставляемой в республику российской нефти постепенно приближается к мировой. Налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году и в 2020 году — по 400 миллионов долларов.
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