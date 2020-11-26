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В Раде заявили об «огромной дыре» в бюджете Украины 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
В бюджете Украины нашли «огромную дыру»
Фото: Reuters
В государственном бюджете Украины на 2020 год появилась "огромная дыра" — существует нехватка как минимум 40 млрд гривен ($1,4 млрд — "Газета.Ru").
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Ярослав Железняк. По его словам, в украинском бюджете "фактически не осталось денег".
Депутат рассказал, что "дыру" в нем власти хотели закрыть за счет Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка.
"Но денег нам больше никто не даст — из-за позорного решения по антикоррупционной системе и независимости Нацбанка. А государство больше денег не заработало", — приводит слова Железняка пресс-служба его партии "Голос".
Вместе с тем парламентарий отметил, что государство пока способно платить зарплаты, пенсии, внешний долг и финансировать некоторые программы в оборонной отрасли, но при этом "на все остальное денег нет".
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