В бюджете Украины нашли «огромную дыру»

В государственном бюджете Украины на 2020 год появилась "огромная дыра" — существует нехватка как минимум 40 млрд гривен ($1,4 млрд — "Газета.Ru").

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Ярослав Железняк. По его словам, в украинском бюджете "фактически не осталось денег".

Депутат рассказал, что "дыру" в нем власти хотели закрыть за счет Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка.

"Но денег нам больше никто не даст — из-за позорного решения по антикоррупционной системе и независимости Нацбанка. А государство больше денег не заработало", — приводит слова Железняка пресс-служба его партии "Голос".

Вместе с тем парламентарий отметил, что государство пока способно платить зарплаты, пенсии, внешний долг и финансировать некоторые программы в оборонной отрасли, но при этом "на все остальное денег нет".