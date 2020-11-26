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Главная экономика Европы погрязнет в долгах 

Lenta.ru 2 часа назад
Главная экономика Европы погрязнет в долгах
Фото: РИА Новости
Германия может увеличить объем новых заимствований до 180 миллиардов евро в 2021 году. Страна вынуждена погрязнуть в долгах, чтобы профинансировать расходы, связанные с пандемией коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.
Министр финансов Олаф Шольц неоднократно заявлял, что годы бюджетной дисциплины помогут главной экономике Европы справиться с последствиями пандемии. Однако в ноябре он признал, что Германия будет вынуждена взять больше кредитов в следующем году.
На помощь предприятиям, таким как рестораны и бары, государство выделило в этом месяце 14 миллиардов евро. Продление помощи до декабря будет стоить еще 20 миллиардов евро.
Экономика Германии выросла в третьем квартале 2020 года на рекордные 8,5 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении ВВП сократился на 4 процента. По оценке аналитиков, в 2020 году экономика страны снизится на 5,4 процента, а в 2021-м вырастет на 4,7 процента.
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