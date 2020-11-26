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Отказавшейся от карантина Швеции не хватило денег на борьбу с коронавирусом 

Lenta.ru 1 час назад
Швеции не хватило денег на борьбу с коронавирусом
Фото: Reuters
Финансовые власти Швеции, отказавшейся вводить карантин из-за распространения коронавируса, фактически признали, что банковской системе страны не хватает денег в условиях пандемии, пишет Bloomberg. Местный центробанк расширяет программу количественного смягчения (QE).
Теперь объем программы QE составит 700 миллиардов шведских крон (82 миллиарда долларов), что на 200 миллиардов больше, нежели планировалось изначально. На эти свежевыпущенные деньги регулятор будет скупать государственные и корпоративные облигации у коммерческих банков, предоставляя тем самым последним средства на расширение кредитования бизнеса и населения.
В заявлении ЦБ говорится, что пандемия коронавируса «продолжает доминировать над развитием мировой экономики». Прогнозы относительно роста ВВП пересматриваются в сторону понижения не только в Швеции, но и в других странах по всему миру. Регулятор планирует ускорить темпы закупки бумаг в рамках программы смягчения в первом квартале следующего года.
Щвеция стала одной из немногих стран (и единственной в Евросоюзе), не вводившей жестких ограничений из-за распространения коронавируса. Власти страны подчеркивали, что стремятся к выработке коллективного иммунитета у населения и не хотят допустить ущерба для экономики. Финансисты выражали разные точки зрения относительно результатов такой политики и пока не пришли к единому мнению, дала ли она результат.
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