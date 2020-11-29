Страны ОПЕК решили ближайшее будущее нефти

ОПЕК+ приняли решение в мае сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца, затем эту сделку продлили до конца 2020 года. Теперь страны ОПЕК, в том числе и Россия, планируют продолжить снижать добычу еще на два-три месяца.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Официально сделку еще не заключили, онлайн-встреча должна пройти на следущей неделе. Отмечается, что недавний рост цен на нефть изменил динамику рынка, из-за чего могут возникнуть разногласия по поводу договоренностей.

Напомним, что с 1 мая вступило в силу новое соглашение ОПЕК+ , которое предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае — июне на 9,7 млн баррелей в сутки, во втором полугодии — на восемь млн баррелей и далее — на шесть млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Россия в рамках этой сделки должна снизила добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки, что составляет почти четверть от текущих объемов нефтедобычи в стране.