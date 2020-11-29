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Страны ОПЕК планируют продлить сокращение добычи нефти 

Профиль и ещё 3 2 часа назад
Страны ОПЕК решили ближайшее будущее нефти
Фото: РИА Новости
ОПЕК+ приняли решение в мае сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца, затем эту сделку продлили до конца 2020 года. Теперь страны ОПЕК, в том числе и Россия, планируют продолжить снижать добычу еще на два-три месяца.
Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Официально сделку еще не заключили, онлайн-встреча должна пройти на следущей неделе. Отмечается, что недавний рост цен на нефть изменил динамику рынка, из-за чего могут возникнуть разногласия по поводу договоренностей.
Напомним, что с 1 мая вступило в силу новое соглашение ОПЕК+, которое предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае — июне на 9,7 млн баррелей в сутки, во втором полугодии — на восемь млн баррелей и далее — на шесть млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Россия в рамках этой сделки должна снизила добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки, что составляет почти четверть от текущих объемов нефтедобычи в стране.
Как ранее писал «Профиль», по прогнозам ОПЕК, спрос на нефть не вернется на тот же уровень, что был до пандемии, в течение года, так как состояние рынка изменилось за период карантина.
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Комментарии
Экономика , Компании , Рынки , Цена на нефть
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