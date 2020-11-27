Как аналитики, так и обычные граждане говорят о том, что в России уже который месяц продолжается вялотекущий экономический кризис, усугубленный пандемией коронавируса. Ведутся споры, будет ли государство как-то компенсировать дефицит бюджета. На этом фоне составляются прогнозы относительно того, что будет с рублем в 2021 году.

Мнения аналитиков финансового рынка

Среди экспертов звучат разные мнения о том, будет ли дефолт в стране. П. Пушкарев, главный аналитик TeleTrade, считает, что серьезная угроза в отношении рубля отсутствует. При этом он руководствуется тем, что нефть торгуется на относительно приемлемых отметках за баррель, а внешнеторговый баланс по основным статьям отечественного экспорта удалось нормализовать.

Также эксперт не видит повода для опасений, оценивая перспективы курса доллара по отношению к рублю. Он заявляет что вряд ли можно будет ждать существенного роста американской валюты на фоне отечественной. По мнению аналитика, в 2021 году всплеск роста рубля не будет иметь системного характера. Такое явление может происходить в случае, если на российскую валюту ничего не будет давить извне.

Игорь Николаев, доктор экономических наук, выражает тревогу относительно увеличения закредитованности населения и дефицита бюджета. Он считает, что на курс рубля это может оказать влияние, и показатель государственного долга России вырастет в 2021 году до 20,4%.

В 2008 году, когда государственный долг России находился на рекордно низком уровне, он был втрое меньше того показателя, которого ожидает эксперт. Он составлял 6,5%. На конец 2019 года показатель государственного долга составлял 12% ВВП. Если мнение эксперта окажется реалистичным, и он превысит 20%, то будет наблюдаться рост относительно конца прошлого года ровно в 2 раза.

При этом доктор экономических наук делает акцент на том, что страшен не столько актуальный уровень долга, сколько динамика его роста. Но отдельные аналитики не согласны с Николаевым и говорят, что уровень российского государственного долга на самом деле низкий, особенно если сравнивать его с показателями других государств.

Если говорить о США, то в их случае решение проблем возможно и при государственном долге в 200% от ВВП. В отношении России такое маловероятно.

Виктор Касьянов, руководитель инвестиционного департамента «Ренессанс Кредит», считает, что укрепить курс российской валюты могут консолидированные действия со стороны Центробанка по стабилизации котировок, а также улучшение платежного баланса страны.

Достаточно ли у России резервов для избежания дефолта

Несмотря на озвученные опасения, находятся и такие эксперты, которые уверены в достаточном объеме резервов для избежания такой ситуации. Финансист Евгений Коган заявляет, что России не приходится тратить какие-то невероятные суммы на стабилизацию курса национальной валюты. По его словам, Центробанк может без проблем избежать обвала отечественной валюты, не затратив на это даже тысячную долю резервов.

Если Коган считает, что рубль представляет собой недооцененную валюту, то его коллега, Александр Егоров, независимый финансовый аналитик, не согласен с этой точкой зрения. Он рекомендует ориентироваться на технические и фундаментальные факторы, пытаясь прогнозировать дальнейший курс отечественной валюты в 2021 году. Он считает, что Центробанк в ближайшее время будет увеличивать объемы продаж, а также продолжительность налогового периода, что обеспечит укрепление рубля.

Что будет после стабилизации ситуации с COVID-19

На данный момент разрабатываются и регистрируются различные вакцины, в том числе и российского производства. По мнению отдельных экспертов, если прививочная кампания стартует в период с декабря по февраль, это уже позволит увидеть какие-то положительные изменения в российской экономике. Нельзя исключать и того, что Евросоюз заинтересуется отечественными вакцинами и захочет их приобрести.

По словам Александра Егорова, российские власти пытаются сделать все, чтобы избежать масштабных потрясений. В частности, президент РФ стремиться договориться по ядерной программе, также он делает все возможное, чтобы взять коронавирус под контроль. Нельзя сказать, что все происходит гладко, но постепенно процесс налаживается. Параллельно восстанавливает экономику и Китай. По этой причине Егоров, как и ряд других экспертов, не предрекает каких-то глобальных негативных последствий для экономики и курса рубля.

Влияние непредсказуемых событий

Не все аналитики настроены оптимистично. Скептически отнестись к изменениям в котировке национальной валюты их заставляет наличие большого количества непредсказуемых событий, произошедших в 2020 году. Они задаются вопросом, не придется ли столкнуться со столь неожиданными негативными явлениями и в 2021 году.

Евгений Коган приводит в качестве сравнения период, когда коронавирус еще не распространился по России и другим цивилизованным странам. После эпидемии свиного гриппа и других не столь масштабных заражений люди скептически относились к COVID-19 . В итог е он всех изрядно удивил.

Этим сравнением аналитик хочет сказать, что всегда могут существовать факторы, о полноценной угрозе которых невозможно догадываться. По этой же причине он считает, что наиболее точные прогнозы относительно будущего российской валюты можно строить не раньше весны 2021 года. Она, по его мнению, станет наиболее показательным в этом плане периодом.

Что происходит с рублем сейчас

В конце третьего квартала 2020 года рубль начал понемногу восстанавливаться, хотя перед этим наблюдалось резкое падение котировок. Сейчас можно отметить состояние рубля, как краткосрочное равновесие по отношению к доллару.

Хороший торговый баланс и счет актуальных операций остается положительным и находится на уровне 2,5 млрд долларов, несмотря на низкие показатели цен на нефть. Сальдо торговых операций удалось улучшить благодаря крупным поставщикам золота из страны за рубеж, благодаря чему получилось компенсировать часть потерь на сырьевом экспорте.

С другой стороны, такое положительное воздействие можно охарактеризовать, как краткосрочное. Выстраивая прогнозы касательно того, что будет происходить с рублем в 2021 году, следует все это учитывать.

Итоги