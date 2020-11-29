До трети малого и среднего бизнеса России может не пережить кризис, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он назвал положение бизнеса сложным и призвал правительство увеличить поддержку компаний.

Для этого, как отметил он, есть все ресурсы.

«Вторая волна требует большей поддержки, чем было в первую волну», — считает глава Счетной палаты.

При этом Кудрин считает, что принятые государством меры поддержки существенно затормозили развитие бедности.

«В эту пандемию государству пришлось принимать нестандартные решения», — подчеркнул он.

Не очень понятно, имелось ли в виду введение нового локдауна или для такого результата достаточно уже имеющихся ограничительных мер.

Отметим, что российские власти постоянно говорят, что нового локдауна не будет, тем не менее, глядя на то, как страны Европы ужесточают меры борьбы с эпидемией власть до полного карантина, начинаешь в этом сомневаться. И что тогда? Готовы ли мы к этому?

—Журналисты, как всегда, неверно интерпретируют суть проблемы: они пишут: «Кудрин допустил закрытие…». На самом деле, Кудрин — не тот персонаж, который что-то допускает — отмечает Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

— Это не управленец, а инсайдер, и он всего-навсего констатировал проблему, которая всем известна еще с мая. Уже тогда было понятно, что малый и средний бизнес в связи с карантином просел не менее, чем на 20%, и падение его объема продолжается. Вообще г-н Кудрин — это одессит из анекдота, который на вопрос милиционера с места преступления «Свидетели есть?» сначала бодренько заявляет — «Я свидетель!», а потом спрашивает: «А что случилось?»

Набиуллина в июне отчиталась, что падение ВВП составило всего 4,5%; в этом смысле как бы «свидетель», а на самом деле участник преступления г-н Кудрин с опозданием на полгода бодренько рапортует о том, что МСБ может рухнуть на треть. Он уже сократился на треть, а если правильно считать (то есть, не учитывать десятки тысяч однодневок-прилипал к госкорпорациям и монополиям), то завтра его может не остаться вообще.

«СП»: — Треть МСБ это много? Чем его разорение грозит экономике?

— Кудрины вообще не видят или не хотят видеть трендов. Как допущенный к СМИ высокопоставленный инсайдер, Кудрин дозировано выдает отрывочную информацию, которая. В свою очередь, не является предметом эксклюзивного анализа, а доходит до него от зарубежных аудиторских компаний. Там делают план-прогноз по закрытию в РФ трети МСБ — Кудрин тупо озвучивает эту инфу; как известный «инсайдер» политолог Соловей, но только в экономике.

А чем грозит экономике разорение МСБ известно — сначала системной деградацией социальной и иной инфраструктуры и кризисом потребления; как следствие — деградацией населения и страны в целом, после чего будет не социальный взрыв, как думают в Кремле (для социального взрыва в стране нет ресурса), а банальный развал России по советскому, белорусскому, армянскому и прочим известным сценариям.

«СП»: — А простым людям чем это грозит?

—Простым людям это грозит сначала еще большей нищетой, а затем — очередным коллективным безумием, когда народ российский предпочтет растущей нищете любой деструктивный сценарий вплоть до отказа от жизни в этой стране или от самой страны тем или иным способом.

«СП»: — Кудрин считает государство должно в значительной степени увеличить поддержку МСБ, а также населения. При этом он отмечает принятые государством меры поддержки существенно затормозили развитие бедности в стране. Прав ли он? Зачем ее тогда увеличивать и насколько?

— Кудрин, как соучастник многочисленных и особо тяжких преступлений против российского МСБ и национальной экономики по определению не имеет никакого отношения к торможению роста бедности. Скорее, наоборот: только ее росту. Чиновники, заявляющие о необходимости поддержки МСБ на самом деле думают только об одном — куда бы слить выбитый бюджетный финансовый поток, не более. На самом деле — малому и среднему бизнесу нужно просто не мешать работать, однако это не в правилах той ОПГ, которая сегодня в РФ рулит экономикой.

«СП»: — А есть ли у государства возможности увеличивать? Не израсходовали ли все возможности в ходе первой волны? Готовы ли мы ко второй волне?

— Еще раз повторю: правительство не должно мешать развитию МСБ — он, если ему не мешать, вырастет и без государственных «мер поддержки». Но все происходит ровно наоборот: все так называемые «меры поддержки» бизнеса в их олигархическом варианте направлены исключительно против него и в пользу самих чиновников и крупных олигархических корпораций… Ни к какой «второй волне» чиновники не готовы, как не были готовы и к первой волне. Они даже не осознают масштаб, суть и корни нарастающей проблемы… Лично я твердо знаю, что людей сегодня в России убивают не столько коронавирус и пандемия, сколько разваленная медицина и неадекватные чиновники, которые в принципе не понимают с чем столкнулись и что с этим делать.

«СП»: — Дойдет ли, по-вашему, до локдауна? Чем это может обернуться?

— Локдаун в России может стать фактом в любой момент — и руководство РФ к нему совершенно не готово, как оно не было готово к дефолту 1998 года, когда шайка гайдара-кудрина-чубайса на ровном месте обрушила экономику страны. Сегодня Кудрин предлагает эту ситуацию повторить, а неумные журналисты, не помнящие недавней российской истории, наивно полагают, что от Кудрина и ему подобных можно ждать каких-то мер поддержки экономики.

Давно пора понять, что пока российской экономикой и страной в целом заправляют либералы-монетаристы, ни у этой экономики, ни у России как таковой нет никаких перспектив.

— Русскому бизнесу грозят со всех сторон: и от коронавируса, и от чиновников-коррупционеров, и от западных санкций, — считает директор Института свободы, член бюро политсовета партии «Родина» Федор Бирюков.

— Бизнес в России выживает вопреки любой экономической теории — будь то капиталистическая или социалистическая. Кудрин, будучи в системной оппозиции, выдавал более смелые прогнозы, нежели сейчас. Теперь он все-таки связан определенными государственными узами молчания. Но и так понятно, что у предпринимателей дела — швах! Умножим слова Кудрина на десять — и получим реальный прогноз.

Современный капитализм вообще — совсем не то, чем был во времена Маркса и Энгельса, Ленина и даже Маркузе с ныне здравствующем Жижиком. Капитализм в XXI веке — это система, обеспечивающая в глобальном масштабе сцепку либеральных бюрократов и пригретых ими лоббистов ЛГБТ с транснациональными корпорациями, нынешними монстрами капитализма. В этой системе прибыли делят политические упыри, гей-бароны и интернациональные буржуи, тоже экономические вампиры. И все они сосут — но не то, что должны, а кровь трудящихся мира, кровь народов и стран. Российский бизнес не избежал этой «присоски».

Но в нашей ситуации горло отечественного предпринимателя прокусано с двух сторон. С одной стороны — западные санкции, которые так или иначе спускают свой яд сверху (с якобы олигархов, на которых они направлены) вниз, где убытки терпят самые простые субъекты экономической деятельности. А с другой стороны кровь русского бизнеса жадно лакают те же чиновники, для которых это — главный питательный ресурс. В принципе, в нынешней экономической ситуации у малого-среднего бизнеса нет удачного шанса. Можно только расслабиться и получать удовольствие — до полнейшей отключки.

Чтобы наладить живой диалог между государством и бизнесом, нужна парадоксальная социальная реформа. А именно — перевод российской экономики с либерально-олигархических ржавых рельсов — на национально ориентированную социалистическую скоростную трассу. Да, это будет совсем новый социализм, который потребует, прежде всего, утилизации прежних так называемых левых партий (ЕР, СР, ЛДПР) из законодательного пространства. А потом надо будет построить новый русский социализм, превосходящий по производительности западный либеральный капитализм. Последний — это просто вампир, жаждущий крови всех стран и народов. Кстати, вот и российская национальная идея — справедливый социальный строй, социал-русизм, гармония труда и капитала, деньги — народу! Или так, или никак.